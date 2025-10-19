Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum, sabah saatlerinde büyük bir kruvaziyer gemisini ağırladı. Marshall Adaları bayraklı ve 2012 üretimi olan “Marina” isimli yolcu gemisi, toplam bin 194 yolcuyu Bodrum Limanı’na getirdi. 239 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistler bulunurken, 753 personel de gemide görev yapıyor.

Gemi gece saatlerinde Kuşadası'na hareket edecek

66 bin 84 groston ağırlığındaki kruvaziyer, sabah saatlerinde İzmir’in Dikili Limanı’ndan hareket ederek Bodrum’a ulaştı. Bodrum Limanı’na yanaşan gemi, bölge turizmine canlılık katarken, özellikle marinada görevli personel ve yerel işletmelerin hareketlenmesine yol açtı.

Yolcuların ilçede kısa süreli geziler yapacağı ve alışveriş ile restoranları tercih edeceği öğrenildi. Yetkililer, geminin Bodrum ziyaretinin ardından gece saatlerinde Kuşadası Limanı’na hareket edeceğini belirtti. Turizm sektöründeki temsilciler, kruvaziyerlerin bölge ekonomisine katkısına vurgu yaptı.