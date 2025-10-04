İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Fadime Türe, normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı için en doğal ve faydalı yöntem olduğunu söyledi. Türe, “Anestezi uygulanmadığı için anne kısa sürede toparlanır, bebeğiyle temas kurar, bu da hem stresin azalmasını hem süt hormonunun daha hızlı salgılanmasını sağlar” dedi.

Normal doğum haftasında farkındalık çağrısı

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Fadime Türe, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla normal doğumun teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Türe, “Normal doğum tıbbi olarak vajinal doğumdur. Komplikasyon yoksa ve doğum süreci doğal akışında ilerliyorsa, bu her kadının hakkıdır” dedi.

“Anne daha hızlı toparlanır, bebek daha kolay adapte olur”

Uzm. Dr. Fadime Türe, normal doğumun fizyolojik faydalarına dikkat çekti: “Anestezi verilmediği için anne doğum sonrası çok hızlı toparlanır. Bebeğine hemen dokunur, kalp atışlarını hisseder ve stres hormonları azalır. Bu temas süt hormonunun salgılanmasını hızlandırır. Anne sütü daha erken gelir, rahim daha hızlı toparlanır.”

Türe, doğum sürecinin bebek açısından da olumlu etkiler taşıdığını vurguladı: “Doğum kanalından geçerken annenin vajina florasıyla temas eden bebek, yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını güçlendirir. Akciğerlerindeki ödemin atılmasıyla daha rahat nefes alır. Tüm bunlar bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir.”

“Toplum artık doğal olana yöneliyor”

Son yıllarda anne adaylarının normal doğuma daha fazla yöneldiğini söyleyen Türe, “Eskiden sezaryen oranı yüksekti. Artık toplum da doğal olana yöneliyor. Organik beslenme, doğal yaşam gibi konularda olduğu gibi doğumda da kadınlar doğal süreci tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Türe, zorunlu haller dışında sezaryenin tercih edilmediğini belirterek şunları ekledi: “Eğer bebekte doğuma engel bir durum yoksa, annenin tansiyon veya sağlık problemi bulunmuyorsa, 4 bin 500 gramın altındaki bebeklerde normal doğum önerilir. Anestezi hem anne hem bebek açısından risk oluşturabilir. Bu nedenle uygun her durumda normal doğumu tavsiye ediyoruz.”

“Tekli odalar ve suda doğum süreci kolaylaştırıyor”

Türe, anne dostu hastanelerde doğum koşullarının iyileştirildiğini hatırlattı: “Tekli odalarda doğum yapılabiliyor. Anne adayı, yanında bir yakınıyla süreci geçiriyor, bu da stresini azaltıyor. Enfeksiyon açısından uygun koşullarda devlet hastanelerinde suda doğum da yapılabiliyor. Uygun hastalar bu yöntemi tercih edebiliyor.”

“Bebeğime kavuşmak için gün sayıyorum”

37 haftalık hamile olan Esra Sonyıldırım (35) da normal doğumu tercih ettiğini söyledi: “Bir an önce bebeğime kavuşmak istiyorum. Sürecim çok rahat geçti, doktorumun tavsiyelerine uydum. Her şey yolunda giderse normal doğumla bebeğimi kucağıma almak istiyorum.”