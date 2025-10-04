Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, kulübün son yıllarda yaşadığı ekonomik ve yönetimsel sıkıntılara dikkat çekerek, “Kulübümüzü yeniden ayağa kaldırmak için öze dönüş sürecini başlatıyoruz” dedi.

Kapanmanın eşiğinden geri dönüldü

Başkan Sarısaç, görevi üstlenme gerekçesini açıklarken, kulübün geçmişteki yönetim hataları nedeniyle ciddi kayıplar yaşadığını söyledi. Sarısaç, “Çeşme Belediyespor, marka değeri yüksek bir kulüp olmasına rağmen son dönemdeki hatalar nedeniyle ekonomik ve psikolojik olarak zor günler geçirdi. Başkan ve yönetici bulmak güçleşti. Son olağanüstü genel kurulda kulüp kapanma noktasına geldi. Buna gönlümüz razı olamazdı” ifadelerini kullandı.

Sarısaç, kulübü toparlamak için arkadaşlarıyla birlikte sorumluluk aldıklarını belirterek, “Borçların gölgesinde kalan kulübümüzü yeniden güçlü günlere taşımak için çalışmalarımıza başladık. Yılgınlık yok, tam aksine yoğun çaba ve kararlılık var” dedi.

“Özümüze dönüyoruz”

Yeni dönemde izlenecek stratejiyi açıklayan Sarısaç, büyük bütçeli transfer döneminin sona erdiğini belirtti. “Kulübümüzü, dışarıdan yüksek meblağlarla transfer yaparak değil, Çeşmeli çocuklarımız ve gençlerimizle ayağa kaldıracağız. Bu nedenle yeni sloganımız ‘Özümüze dönüyoruz’” dedi.

Dayanışma çağrısı

Kulübün ekonomik durumuna dikkat çeken Sarısaç, Çeşme halkının desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı: “Belediye Başkanımız Lal Denizli’ye katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz, ancak tek başına bu yeterli değil. Çeşme’de yaşayan, ticaret yapan herkes elini taşın altına koymalı.”

Başkan, firmalardan sponsorluk, esnaftan destek ve taraftarlardan tribünlerde motivasyon beklediklerini dile getirerek, “Unutmayalım ki hiçbirimiz, hepimiz kadar güçlü değiliz” dedi.

Sporu her yaşta yaygınlaştırmak

Kulübün gelecekteki hedeflerini paylaşan Sarısaç, yalnızca futbol değil, farklı spor dallarında da büyüme planları olduğunu aktardı. “Kısa, orta ve uzun vadeli projelerimiz hazır. Futbol, basketbol, voleybol, satranç, taekwondo ve jimnastik branşlarımıza su sporları ve tenis gibi yenilerini ekleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası turnuvalar, spor okulları ve kamplarla Çeşme’de her yaştan vatandaşı spora kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çeşme Belediyespor hepimizin ortak mirası”

Sarısaç, kulübün içinde bulunduğu zorluklara rağmen umutlu olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Evet, kulübün kapısında icralar ve milyonlarca liralık borçlar var. Ancak başka Çeşme Belediyespor yok. Bu kulüp hepimizin ortak mirası. Çeşme’nin çocukları için, onların geleceği için bu çınarı korumalıyız. Gelin, desteklerinizle bu çınarın altındaki yüzlerce çocuğu koruyalım. Çünkü yarın çok geç olabilir.”