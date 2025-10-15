Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü “Kadın Gücü Mahallede” projesi kapsamında kadın dayanışmasını büyütüyor. İlçede yaşayan kadınların sorunlarını belirlemek, ihtiyaçlarına çözüm üretmek ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla başlatılan proje, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.

Son olarak Sancaklı ve Yalı mahallelerinde düzenlenen buluşmalarda, sosyolog, psikolog, ebe, aile rehberi ve sosyal hizmet uzmanları mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kadınlar uzmanlarla buluştu

Buluşmalarda kadınlar, yaşadıkları sorunları doğrudan uzmanlara aktardı. Görüşmeler sırasında hak temelli bilgilendirmeler yapıldı, danışmanlık ve yönlendirme desteği sunuldu. Kadınların talepleri tek tek not alınırken, belediye bünyesindeki kadın danışma merkezlerinin hizmetleri hakkında da bilgi verildi.

Toplantılarda uygulanan anketlerle kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin ihtiyaç analizleri yapıldı. Yoğun ilgi gören buluşmaların önümüzdeki dönemde farklı mahallelerde devam etmesi planlandı.

“Kadınların gücü, toplumun gücüdür”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, projenin amacının kadınlara kendilerini ifade edebilecekleri bir alan sunmak olduğunu söyledi: “Kadınların gücü, toplumun gücüdür. Daha adil, eşit ve güçlü bir toplum için desteğe ihtiyaç duyan tüm kadınların yanındayız. Bu projeyle kadınlara seslerini duyurabilecekleri ve çözüm yolunda ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabilecekleri bir platform oluşturduk. Ayrıca bu buluşmalardan elde ettiğimiz veriler, yeni projelerimizin yol haritasını belirlememize katkı sağlayacak.”

Dayanışmayla büyüyen bir kadın hareketi

Başkan Ünsal, “Amacımız kadınların gücünü dayanışmayla büyütmek ve böylece daha güçlü bir toplum inşa etmektir” diyerek, projeye katılan tüm kadınlara teşekkür etti. “Kadın Gücü Mahallede” buluşmaları, Karşıyaka’nın dört bir yanında kadın dayanışmasının sembolü haline geldi.