Son Mühür/ Beste Temel -Bornova Belediyesi’nin 6 mahallede hayata geçirdiği Kent Bostanları projesiyle 481 kadın, ücretsiz tahsis edilen alanlarda kendi sebzelerini yetiştirerek üretime katıldı. Başkan Ömer Eşki, “Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli, daha güçlü olacak” dedi.

Kadınlar üretimle doğayla yeniden buluştu

Bornova Belediyesi’nin yaklaşık bir buçuk ay önce başlattığı Kent Bostanları Projesi, kısa sürede kadınların üretimle buluştuğu sosyal bir dönüşüm alanına dönüştü. EVKA-4, Pınarbaşı, Altındağ, Mevlana, Işıkkent ve Rafetpaşa mahallelerinde kurulan 6 bostanda 481 kadın, kendi sebzelerini yetiştirerek üretime katıldı. Proje, hem doğayla iç içe bir yaşam alanı sundu hem de kadınların sosyalleşmesine imkân sağladı.

“Annemizden tarla kalmadı ama Başkanımız bize verdi”

EVKA-4 Kent Bostanı’nda üretim yapan Mine Aynur Sarıyel, projenin kendisi için anlamını şu sözlerle anlattı:

“Annemizden babamızdan bir tarla kalmadı ama Ömer Başkanımız burayı bize verdi. Burayı ekip biçtik, çok güzel zaman geçirdik. Burada sosyalleştik, arkadaşlıklar kurduk. Ürünlerimizi toprakla buluşturduk, inşallah Allah yemeyi de nasip eder.” Bir diğer üretici Sabiha Ergül ise, “Böyle bir imkân tanıdığı için Ömer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada güzel ürünler diktik, aynı zamanda sosyalleştik” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

25 bin metrekarelik üretim alanı

Kent Bostanları kapsamında kadınlara 25 metrekarelik alanlar ücretsiz olarak tahsis edildi, sebze fideleri Bornova Belediyesi tarafından sağlandı. Kadınlar, domates, biber, patlıcan, bamya, soğan ve ıspanak gibi ürünleri yetiştirerek hem ev ekonomisine katkı sağladı hem de ailelerini doğal ve sağlıklı gıdalarla buluşturdu. Toplam 25 bin 900 metrekarelik alanda yürütülen proje, kent genelinde üretim bilincini artırdı ve kadın dayanışmasını güçlendirdi.

Eşki: “Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Bostanları’nın sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan önemli bir kazanım yarattığını belirtti: “Kadınlarımız bu kentte yalnızca tüketici değil, üretimin de güçlü bir parçası. Kent Bostanları ile hem doğayla bağ kurdular hem de dayanışma içinde üretmenin mutluluğunu yaşadılar. Kadın emeğiyle Bornova daha bereketli, daha güçlü olacak.”