Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla kentin her köşesinde düzenlediği “Cumhuriyet Her Yerde” etkinliklerini Menemen’de sürdürdü. Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde gerçekleşen kutlamalara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Kutlamalar, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Başkan Tugay, Menemenli muhtarlar ve yurttaşlarla birlikte alana giriş yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından alanı dolduran yüzlerce kişi hep bir ağızdan Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Katılımcılar arasında Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz ve çok sayıda yurttaş yer aldı.

“Cumhuriyet gerçekten her yerde”

Başkan Dr. Cemil Tugay, konuşmasında Cumhuriyet’in önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim’i yalnızca bir gün değil, bir hafta boyunca kutlamak istiyoruz. Cumhuriyet gerçekten her yerde. Biz Cumhuriyet’ten önceki dönemin yokluklarını, eşitsizliğini tarih kitaplarından biliyoruz. Ancak Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde bu millet bağımsızlığını ve onurunu yeniden kazandı. O kahraman millet, bağrından Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider çıkardı.”

“Cumhuriyet en güzel hediyedir”

İzmir’in, hem Kurtuluş Savaşı’nın başladığı hem de zaferle taçlandığı şehir olduğuna dikkat çeken Tugay, “Bu sürecin öncüsü olan İzmir’in evlatları olarak gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize verebileceği en büyük hediyeyi verdi: Cumhuriyet’i. O, bu milletin her ferdine eşit vatandaşlık hakkı tanıdı. Işıklar içinde uyuyun Büyük Atam.” dedi.

“Hiç kimse kendini bu ülkede sahipsiz hissetmemeli”

Başkan Tugay, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak, aynı zamanda vatanımıza ve milletimize karşı sorumluluklarımızı hatırlamaktır. Bu ülkenin çocukları ve gençleri başı dik, onurlu bireyler olmalı. Herkes işini, aşını, hakkını bulmalı; hiç kimse kendini bu ülkede sahipsiz hissetmemeli. Cumhuriyet’in kenti İzmir’in yurttaşları olarak, milletimize ve Cumhuriyet’e sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

Menemen’de 7’den 77’ye Cumhuriyet sevinci

Etkinliklerde İzmir Muhtarları Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açılarak İzmir Marşı hep bir ağızdan söylendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Hüseyin Tolu ve Çağrı Ergin konserleriyle alana coşku kattı. Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu ve Köy Tiyatroları ekibinin “Cumhuriyet” oyunu da büyük ilgi gördü. Çocuklar için düzenlenen mini disko, sihirbaz, palyaço gösterileri, VR deneyim alanları, Gezici Kütüphane hizmetive çocuk atölyeleriyle Menemen’de Cumhuriyet coşkusu adeta bir şenlik havasına büründü.

“Cumhuriyet Her Yerde” kutlamaları sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri 25 Ekim’de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı, 26 Ekim’de Bergama Ayaskent Mahallesi, 27 Ekim’de Tire Merkez Gölet, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi ve 29 Ekim’de Selçuk Zeytinköy ile Dikili merkezinde devam edecek. Selçuk’ta kortej yürüyüşü, konserler ve çocuk etkinlikleriyle Cumhuriyet coşkusu zirveye taşınacak.