EYT düzenlemesiyle milyonlarca kişinin emekli olmasının ardından, kapsam dışında kalan 2000 yılı sonrası sigortalı çalışanların gözü kulağı kademeli emeklilik haberlerine çevrildi. 2026 yılının ilk çeyreğinde de en çok aratılan konuların başında gelen 'kademeli emeklilik' konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen son açıklamalar, beklentisi olan milyonlarca çalışan için kritik bilgiler içeriyor.

2000 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, emeklilik şartlarında esneklik talep ediyor. Mevcut sistemde kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş sınırının daha makul bir seviyeye çekilmesi ve prim gün sayısına göre kademeli bir emeklilik hakkı tanınması en büyük beklentiler arasında. Konuya ilişkin çeşitli kanun teklifleri gündeme gelse de henüz resmi makamlarca kabul edilmiş ve uygulanabilir bir karar bulunmuyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN KADEMELİ EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Çalışanların en çok merak ettiği prim gün sayısı ve yaş şartları konusunda hükümet kanadından gelen mesajlar ise oldukça net. Yetkililer, mevcut emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik planlamadıklarını belirterek prim ve yıl şartlarının korunacağını ifade ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada sistemde herhangi bir yeni düzenleme yapılmayacağını vurgulamış durumda.

KADEMELİ EMEKLİLİK 2026 YILINDA ÇIKACAK MI?

Mevcut resmi verilere ve Bakanlığın açıklamalarına bakıldığında, kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe girmesi beklenmiyor. Şu an için ne kadın ne de erkek çalışanların erken emeklilik için gereken kriterlerinde resmi bir değişiklik öngörülmüyor.