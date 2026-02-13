Son Mühür- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Aralık Ayı Cari İşlemler Hesabı İstatistiklerine İlişkin Değerlendirmesinde,

''Hizmetler ihracatının geçen yıl yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığını, mal ihracatının yüzde 4,4 yükselerek 273,4 milyar dolar olduğunu belirterek, toplam mal ve hizmetler ihracatının ise yüzde 4,5 artarak 396 milyar dolarlık rekor düzeye çıktığına'' işaret etti.

Bolat'ın açıklamalarına CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay'dan tepki geldi.



Sayın Bakan çarpıtıyor...



''Sayın Bakan çarpıtarak anlatıyor (hep yaptığı gibi). Keza cari işlemler sadece ihracattan oluşmaz. İthalat da vardır içinde:) İthalat ihracattan fazla büyüdüğü sürece "ihracat rekoru" lafınıza, ne yapalım? Güleceğiz'' diyen Atabay,

''Geçen yılın tümünde cari açık 10,5 milyarken sadece bir ayda 7,3 milyar dolar açıkta!

2024'te GSYH’ye oranla %0,8 olan cari açık 2025'te iki katına %1,6'ya ulaştı! Kimsenin inanmadığı OVP'nin dahilinde kalsa ne olur?

Ha bir de cari açığı finansman tablosu vardır ki, röntgen gibi anlatır ekonominin halini'' hatırlatmasında bulundu.



17 milyar dolar nerede?



''Kısaca bakalım mı?'' diye soran Güldem Atabay,

''Nereden geldiği gibi nereye gittiği de belli olmayan 17 milyar dolar kaçtı Türkiye'den geçen sene! Altın "ticareti" diyebilir miyiz?

Sahi, haklarında altın kaçakçılığı iddiaları olan ve partiden istifa ettirilen MHP'li milletvekillerine hangi işlem yapılmıştı geçen sene?

Altın değer kazandıkça şişen merkez brüt rezervleri geçen yıl cari açığı kapatmak için ne kadar eksildi biliyor musunuz peki? Tam 22,0 milyar dolar! Söyleyen oldu mu size bu sayıyı?

Dış borç 560 milyar doları geçti Sayın Bakan!

Ne anlatıyorsunuz Sayın Bakan? Neyin rekorunu kırdırtıyorsunuz bu ülkeye tam olarak?'' mesajı verdi.