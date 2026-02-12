Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kayıplarını kısa sürede yerine koyacak performansıyla dikkati çekti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda enflasyon beklentisini yüzde 15-yüzde 21 olarak güncellemesinin ardından endeks gün içinde tarihinde bir ilke imza atarak 14 bin puan seviyesini aşmayı başardı.

Bankacılık endeksinin yüzde 6'ya varan yükselişiyle hareketlenen endeks kapanışa yakın 14.150 puan seviyesini gördü.

Piyasaya 3 milyar TL artıda...



A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul tarafı daha önce de söylediğimiz gibi güçlü duruşunu sürdürüyor. Bankacılık sektörü önderliğinde yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Başta Vakıfbank ve Akbank olmak üzere bankacılık sektörü bugün yüzde 6 prim yapmış durumda'' hatırlatmasında bulundu.

''Bugün ilginç bir şekilde bank of amerika alış yönünde hareket ederek yaklaşık 6 milyar TL’lik hisse almış görünüyor. Bu oldukça ciddi bir alım. Piyasada yaklaşık 3 milyar TL artı da görünüyor'' diyen Murat Bilen,

''Önümüzdeki dönemde ise endeksin dirençlerinin 14.200 ve 14.900'lerde dolar bazlı dirençlerini görüyorum. Fakat coşkuya baktığımız zaman bu dirençlerinde ulaşılabilir olduğunu söylemek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.



Bir miktar tedirginliğe yol açıyor...



''Bu kadar hızlı yükselişler açıkçası bir miktar tedirginliğe de yol açıyor. Teknik olarak hareketli ortalamaların biraz toparlanması için yataylaşması lazım'' diyen Murat Bilen,

''Bakıldığında borsada dinlenmeye pek fırsat tanımadığın da görüyorum.

Özellikle Bist 30 ve Bist 50 öncülüğünde hareketin güçlendiği görülüyor.

Yatırımcılara tavsiyemiz parçalı ve kademeli alışlar yapması şeklinde olacaktır.

Tamamen de yükselişin dışında kalma riski ile karşı karşıya uzun zamandır bekleyen yatırımcılar ona da dikkat etmek gerekli'' uyarısında bulundu.

