Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 2,7 olarak gerçekleşen ABD enflasyonu, piyasa beklentileriyle uyumlu çıkmıştı. Ocak ayı verisinin de benzer seviyelerde gelmesi bekleniyor. Ancak sürpriz bir rakam, altın, dolar ve borsalarda sert hareketlere yol açabilir.

ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak

ABD Ocak 2026 enflasyon verisi bugün, yani 13 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 16:30'da açıklanacak. Veriyi ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) yayımlayacak.

Açıklanma bilgileri:

Tarih: 13 Şubat 2026 Cuma

Saat: 16:30 (Türkiye saati)

Kurum: ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS)

Önceki enflasyon verisi ne kadardı

ABD'de Aralık 2025 dönemi enflasyon rakamları şöyle gerçekleşmişti:

Yıllık TÜFE: %2,7

Aylık TÜFE: %0,3

Çekirdek enflasyon (yıllık): %2,6

Aralık ayında enerji fiyatlarındaki baskılar hafifledi. Benzin fiyatları yüzde 3,4 düşerken, gıda fiyatları yüzde 3,1 ve barınma maliyetleri yüzde 3,2 arttı. Çekirdek enflasyon ise 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri ne yönde

Analistler, Ocak 2026 enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,7-2,8 aralığında gelmesini bekliyor. Çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükselmesi öngörülüyor.

Piyasa senaryoları:

Enflasyon beklentinin altında gelirse:

Dolar endeksinde (DXY) geri çekilme

Ons altında yukarı yönlü hareket

Borsalarda alım dalgası

Enflasyon beklentinin üstünde gelirse:

"Yüksek faiz daha uzun süre" senaryosu güçlenir

Dolar değer kazanır

Borsalarda satış baskısı

Fed faiz kararını nasıl etkiler

Bu veri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Mart 2026 tarihli toplantısında alacağı faiz kararı öncesinde kritik önem taşıyor. Fed yetkilileri, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşıp yaklaşmadığını bu verilerle değerlendirecek.

Enflasyonun dirençli çıkması halinde Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği, beklentilerin altında kalması durumunda ise faiz indirim takviminin öne çekilebileceği değerlendiriliyor.

2026 yılı ABD enflasyon takvimi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 2026 yılı enflasyon veri açıklama takvimi şöyle:

Ocak verisi: 13 Şubat 2026

Şubat verisi: 12 Mart 2026

Mart verisi: 10 Nisan 2026

Nisan verisi: 13 Mayıs 2026

Mayıs verisi: 11 Haziran 2026

Tüm veriler Türkiye saatiyle 16:30'da açıklanıyor. Yatırımcıların bu tarihleri takvimine işaretlemesi öneriliyor.