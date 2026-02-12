Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile imzalanan yeni anlaşma kapsamında şehir hastaneleri ve ulaştırma yatırımları için 280 milyon avro tutarında finansman sağlandığını açıkladı.

Şehir hastaneleri ve ulaştırma yatırımları için yeni kaynak

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile önemli bir finansman anlaşmasına imza atıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında şehir hastaneleri ile ulaştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik projelere toplam 280 milyon avro kaynak sağlanacak.

Bu finansmanın, kamu yatırımlarının hızlandırılması ve altyapı projelerinin daha güçlü bir mali yapı ile hayata geçirilmesi açısından önemli bir katkı sunması bekleniyor.

15 yılda 3,5 milyar avroyu aşan destek

Bakan Şimşek açıklamasında, AKKB ile Türkiye arasındaki uzun soluklu finansman iş birliğine de dikkat çekti. Kamu projeleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı için son 15 yılda sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu kaynakların 3,5 milyar avroyu aştığını belirtti.

Bu desteklerin, kamu yatırımlarının sürdürülebilir finansmanına katkı sağlarken reel sektörün krediye erişimini kolaylaştırdığı ifade ediliyor.

Uzun vadeli ve uygun koşullu finansman vurgusu

Şimşek, sağlanan kaynakların uzun vadeli ve uygun finansman koşullarıyla temin edilmesinin önemine işaret etti. Bu tür uluslararası finansman anlaşmalarının, büyük ölçekli altyapı projelerinin planlanan takvimde tamamlanmasına ve ekonomik büyümeye destek verdiği değerlendiriliyor.

Yeni anlaşmanın, sağlık ve ulaştırma alanındaki yatırımları güçlendirerek kamu hizmetlerinin kalitesine katkı sağlaması bekleniyor.