Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından alınan kararla milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren köklü değişiklikler devreye giriyor. Farklı bankalardaki tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınarak yeniden hesaplama yapılacak.

Kredi kartı limiti 400 bin TL altında olanlar etkilenecek mi

Toplam kredi kartı limiti 400 bin TL ve altında olan kart sahiplerinin limitlerinde herhangi bir düşüş yapılmayacak. Bu tutar tek kart için değil, tüm bankalardaki kartların toplamı için geçerli. Örneğin iki bankadan toplam 600 bin TL limiti olan bir kişi 400 bin TL istisnasından yararlanamayacak.

Kredi kartı limiti nasıl hesaplanacak

Yeni düzenlemeye göre limit hesaplamasında 2025 yılı harcamaları dikkate alınacak. Son bir yıl içindeki en yüksek harcamanın yapıldığı ay baz alınarak kullanılmayan limitler düşürülecek.

Toplam kredi kartı limiti 400-750 bin TL arasında olanların kullanılmayan limitlerinin yüzde 50'si azaltılacak. 750 bin TL üzerindeki limitlerde ise bu oran yüzde 80'e çıkacak.

Kredi kartı limit düşürme örnekleri

Limiti 700 bin TL olan ve en yüksek harcaması 600 bin TL olan bir kullanıcının yeni limiti 650 bin TL olacak. Kullanılmayan 100 bin TL'nin yüzde 50'si yani 50 bin TL düşürülecek.

Toplam limiti 850 bin TL olup en yüksek harcaması 400 bin TL olan bir kullanıcının yeni limiti 490 bin TL'ye düşecek. Kullanılmayan 450 bin TL'nin yüzde 80'i yani 360 bin TL düşürülecek.

Eğitim ve sağlık harcamaları muaf mı

BDDK, eğitim ve sağlık harcamalarının limit düzenlemesinden istisna tutulacağını bankalara bildirdi. Bankalar bu harcamaların teknik olarak ayrıştırılması için altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Kredi kartı limiti düşen ne yapabilir

15 Şubat sonrası toplam kart limiti 400 bin TL'nin altına düşenler, gelir belgesi sunmadan tekrar 400 bin TL'ye kadar limit artışı talep edebilecek. 400 bin TL üzeri limit taleplerinde ise gelir belgesi zorunlu olacak.

Yeni kredi kartı başvurularında limit ne kadar olacak

2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl için limit net maaşın en fazla 2 katı olacak. İkinci yıldan sonra bu limit gelirin en fazla 4 katına çıkarılabilecek.

Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılacak

Dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kredi kartları ile 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri için yapılandırma imkanı getirildi. Borçlular 3 ay içinde başvurmaları halinde borçlarını 48 aya kadar taksitlendirebilecek. Başvuru son tarihi 29 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Bankalar tüm kart hamillerinin limitlerini 1 Ocak 2027 tarihine kadar gelirleriyle uyumlu hale getirmekle yükümlü olacak.