Son Mühür- Yatırımcısının yüzünü güldüren Borsa İstanbul bankacılık endeksinin yüzde 6.96 değer kazandığı günü tarihinde ilk kez 14 bin puan seviyesini geçerek kapatmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 yükselişle 14.180,48 puandan tamamladı.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.196,85 puana taşımasının ardından haftanın son işlem gününe yüzde 0.25'lik düşüşle 14.158 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.250 ve 14.350 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Asya bosalarında Güney Kore hariç düşüşteydi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.955 dolardan, gram altın 6.966 TL'den,

gümüş, 76.68 dolardan,

Brent petrol 67.38 dolardan,

Bitcoin 66.198 dolardan alıcı buluyor.