Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) öncülüğünde yürütülen hak arayışı, siyasetteki en sıcak tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. İnternette her gün "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı", "Kademeli emeklilik kimleri kapsayacak" ve "2000 sonrası sigortalılara müjde var mı" soruları aratılıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koridorlarında son günlerde oldukça hareketli saatler yaşanıyor. EMADDER yöneticilerinin bakan yardımcısı düzeyinde yaptığı kritik görüşmelerin ardından, milyonlarca çalışanı heyecanlandıran yepyeni bir gelişme daha gündeme düştü. Kademeli emeklilik tablosu ve erken emeklilik şartları, bu kez devletin zirvesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde masaya yatırıldı. Kademeli emeklilik bekleyenler son dakika gelişmesi var mı diye arama motorlarında sorgulamalar yaparken, beklenen kritik açıklama Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'den geldi. Destici'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı özel görüşmenin detayları, erken emeklilik hayali kuran sigortalılar için yeni bir umut ışığı yaktı.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya geldi. BBP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı'nın da kamuoyuna duyurduğu bu zirvenin ana gündem maddelerinden biri çalışma hayatındaki beklentilerdi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Destici, sahada gördükleri mağduriyetleri ve halkın taleplerini doğrudan Erdoğan'a ilettiğini anlattı.

Kademeli emeklilik konusunu Külliye'de özel olarak vurguladığını belirten Destici, "Sahadaki son durumu anlattık. Ciddi bir kademeli emeklilik talebi var, bunu açıkça söyledik. Ayrıca vatandaşın çalıştığı yıla ve yatırdığı prim gün sayısına göre emekli maaşlarında yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini de Cumhurbaşkanımıza aktardık" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, emeklilik beklentilerinin devletin en üst kademesinde ciddi şekilde ele alındığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU NASIL OLACAK, YAŞ VE PRİM ŞARTI NEDİR?

Kademeli emeklilik sisteminin yasal zemin bulması halinde, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gün sayısının kademe kademe artırılması planlanıyor. Şu an için Meclis'e gelen resmi bir teklif ya da tarih bulunmuyor. Ancak EMADDER'in talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamuoyunda sıkça tartışılan taslak tabloya göre yıllara dağılan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

09.09.1999 - 2000 arası sigorta girişi: Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş (6.400 prim günü) Merkez Bankası’ndan Papel kararı : İzinleri iptal edildi İçeriği Görüntüle

2001 sigorta girişi: Kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş (6.475 prim günü)

2002 sigorta girişi: Kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş (6.550 prim günü)

2003 sigorta girişi: Kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş (6.625 prim günü)

2004 sigorta girişi: Kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş (6.700 prim günü)

2005 sigorta girişi: Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş (6.775 prim günü)

2006 sigorta girişi: Kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş (6.850 prim günü)

2007 sigorta girişi: Kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş (6.925 prim günü)

2008 sigorta girişi: Kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş (7.000 prim günü)