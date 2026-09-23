BM Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Macron, küresel düzene ve güç kullanımına dikkat çekerek, dünya ülkelerinin orman kanunları ile medeni bir uluslararası toplum arasında bir tercih yapmak zorunda olduğunu söyledi. Macron, "Birkaç kişi uluslararası düzeni baltalayarak sınırlarını genişletebileceğine, diğerleri ulusların egemenliğini çiğneyerek kendi çıkarlarını ele geçirebileceğine ve bazıları da iklim veya yapay zeka olsun, gezegenin geleceğine karar verebileceğine inanıyor. Şimdi her zamankinden daha çok görevimiz, Birleşmiş Milletler'in yanında yer alarak tam olarak ortak iyiliğe karar vermek, ittifaklarını, kalkınma modellerini, geleceklerini özgürce seçmek isteyenlerin yanında olmaktır. Mesajım, kararlı durmanız gerektiğidir. Gelişen duruma boyun eğmeyin. Yenilgi söylemi, imparatorlukların güçlerini kötüye kullanmasına ve bazı ulusların egemenliğini tehdit etmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

"Eylemsiz kalırsak ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir?"

Yakın ve Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Macron, her ülkenin egemenliğine duyulan saygının barış getireceğini belirterek Gazze ve Lübnan'daki duruma dikkat çekti. Macron, "Güneyde köyleri birbiri ardına yıkılan, yerinden edilmiş Lübnanlıların egemenliğine saygı. Sadece tam egemen bir Lübnan, Hizbullah'ın silahlarını bırakmasına ve Lübnanlılar ile tüm komşu ülkeler için güvenliğin yeniden sağlanmasına yol açabilir. Lübnan'ın ve halkının egemenliği. En temel hakları bugün hala ihlal edilen Filistinlilerin egemenliği. Bir yıl önce, tam burada, 12 devlet Filistin'i tanıdı. Bazılarının alaycı tavrını duyuyorum: 'Kağıt üzerinde tanıma, gerçeğe bakın.' Ama Gazze karşısında hareketsiz kalmaya devam edersek ne gibi bir güvenilirliğimiz olabilir? Bazıları sözde bir barıştan övünüyor. Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor ancak bu insani yardımların önünü açmadı. Hepimizi utandıran bu manzarayı kenarda durup izlemek zorunda mıyız? Asla" şeklinde konuştu.

Ukrayna savaşı için ikili moratoryum çağrısı

Yaklaşık 5 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya savaşına da geniş yer ayıran Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'nın sivillere karşı acımasız bir savaş yürüttüğünü ve egemen bir ülkeyi işgal ettiğini belirtti. Fransa'nın Ukrayna halkına sarsılmaz destek vermeyi sürdüreceğini ve taraflar arasında anlamlı müzakerelerin başlaması için çaba harcayacağını aktaran Macron, kış öncesinde sivil altyapıyı korumak adına yeni bir girişim önerdi:

"Ukrayna halkını savunmalıyız ve yaklaşan kıştan önce onları her zamankinden daha çok savunmalıyız; enerji açısından, daha fazla füze savunması açısından ve sivil nüfuslarını koruyarak. Bu nedenle de ikili bir moratoryum girişimini destekliyoruz. Her iki tarafta da enerji ve sivil altyapı konusunda bir moratoryum ve Karadeniz'de bir moratoryum. Bu, tahılın serbest bırakılmasına imkan sağlayacak ve birçok gelişmekte olan ülke için hayati önem taşıyan gıda güvenliği sorununu ele alacaktır. Bu ikili moratoryum şarttır. Bunu önerelim ve Rusya'yı kendi söylemlerinden sorumlu tutalım."