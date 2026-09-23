Sermaye Piyasası Kurulu, son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin bilgi kirliliği ve farklı rakamların telaffuz edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Kurul, 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye sürecine alındığını hatırlattı.

Gerçek yatırımcı sayısı MKK kayıtlarıyla netleşti

Kamuoyundaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerini paylaşan SPK, tasfiye kapsamındaki 131 fonda bulunan net yatırımcı sayısını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir" ifadelerine yer verildi.

"Sadece resmi açıklamaları dikkate alın"

Hassas süreç devam ederken tasarruf sahiplerini asılsız iddialara karşı uyaran SPK, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına yalnızca yetkili makamlardan gelecek bilgilendirmeleri takip etmelerini istedi. Açıklamada, "Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz" denildi.

"Piyasa güveni için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Kurul, piyasa istikrarına dikkat çektiği açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

Piyasaları sallayan fon krizi nasıl başladı?

Piyasalarda çalkantıya yol açan fon krizi, bazı yatırım fonlarında yatırımcıların katılma paylarını nakde çevirmek istemesi ve bunun sonucunda beliren ödeme ile temerrüt sorunlarıyla patlak verdi. Ödeme krizinin büyümesi, fon portföylerindeki bazı hisselerde sert satış baskısı yaratırken bu durum Borsa İstanbul genelinde de etkisini hissettirdi.

Tablonun ağırlaşması üzerine Finansal İstikrar Komitesi süreci değerlendirmek amacıyla acil toplandı. SPK ise yatırımcı haklarını korumak adına 17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketinin 131 fonu için tasfiye kararı aldı. Tasfiye sürecine giren fonların yönetimi için ise Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

Öte yandan fonlarla bağlantılı usulsüz işlemler adli boyuta da taşındı. Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları uygulandı.