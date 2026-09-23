Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim hamlesi motorin grubu için gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Perşembe günü itibarıyla motorinin litre fiyatında 5,57 TL’lik dev bir indirim yapılması öngörülüyor. Benzin grubunda ise 23 Eylül itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Kritik karar saat 16.00’da netleşecek

Fiyat indiriminin pompaya yansıyıp yansımayacağına ilişkin nihai karar üst makamlar tarafından verilecek. Sektörde ve sürücülerde tüm gözler, indirimin kesinleşeceği saat 16.00’ya çevrilmiş durumda.

Pompaya ne zaman yansıyacak?

İndirimin onaylanması halinde yeni fiyatlar 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla pompaya yansıyacak. Yapılacak indirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 96,40 TL’den 90,83 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 96,20 TL’den 90,63 TL’ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt fiyatları 23 Eylül 2026

İndirim öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul (Avrupa)

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 34,99 TL