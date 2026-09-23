Son Mühür- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni düzenlemesi sonrası ortaya çıkan tabloya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı Deniz Aksoy'dan itiraz geldi.

''Ankara Adliyesinde avukatlar terör ve kaçakçılık savcıları ile görüştürülmüyor. Katipler ile de görüşmek yasak. Ön büroya dilekçe verin deniyor. Gizlilik kararı olan dosyada ön büroya dilekçe verip ne öğrenebiliriz?'' diye soran Aksoy,

''Savunma hakkı yok ediliyor. Sayın Adalet Bakanını bu yasaya aykırı uygulamayı kaldırmak için gereğini yapmasını diliyorum. Barolar ve TBB uyumayın'' çağrısında bulundu.



Avukat Deniz Aksoy'un itirazına diklkat çeken tepki ise iktidara yakın gazetecilerden Zihni Çakır'dan geldi.

İlk defa o şoku yaşamış...



Aksoy'un yeni düzenleme öncesinde molalarını savcıların odalarında geçirdiğine dikkat çeken Çakır,

''Vay vay vay! Ankara’da tarihi bir gün'' vurgusuyla yeni düzenlemeye destek verdiğini gözler önüne serdi.

''Sigara molalarını savcı odalarında vermeye, hakim-savcı “dostlarını” Adliye kafeteryasındak 1 numaralı kamelyada ağırlamaya alışkın Avukat Deniz Aksoy ilk defa adliyede bir kapıdan istediği sonucu alamamanın şokunu yaşamış!'' hatırlatmasında bulunan Çakır,

''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı Mansur Yavaş’ın avukatlarından Deniz Aksoy'u bile ayrıcalıksız avukat sınıfına “terfi ettiren” bu uygulamasından ötürü kutluyorum.

Eski alışkanlıkları değişmeli...



Ne öyle; mesela kamuoyu önünde birbirine düşman iki muarızın avukatlarının, buluştukları savcı odalarında, müvekkillerinin şüpheli olduğu dosyaları karşılıklı trampa yapar gibi kapattırıp araya da bizim gibileri sıkıştırarak ceza kilitlettikleri aynı zamanda da milyonların götürüldüğü “eski alışkanlıkların” hakim olduğu düzende adalet mi tesis edilirdi!

Bence Deniz Aksoy dahil tüm avukatlar ve barolar iş takipçiliği değil avukatlığı önceleyen bu yeni uygulamanın kıymetini yakında anlayacaktır…'' değerlendirmesinde bulundu.

