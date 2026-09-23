Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden verdiği mesajlara muhalif kanattan eleştiri yerine destek veren tek bir isim vardı.

CHP'deki parti içi iktidar savaşı sırasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tercihlerinin dışında kalmaya özen gösteren ancak Yeni Parti'nin yol ayrımında CHP çatısı altına kalan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını tam destek vermesiyle dikkati çekti.

Sayın Cumhurbaşkanımız vurgusuyla...



CHP'de genel başkanlık yarışı içinde olacağı konuşulan Gürsel Erol,

''Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada; barış ve küresel güvenlik konularında verdiği mesajları son derece önemli buluyorum.

Gazze’de yaşanan insanlık dramından Filistin halkının meşru haklarına, Orta Doğu’da kalıcı barıştan küresel güvenliğe kadar pek çok başlıkta verilen mesajlar; Türkiye’nin adalet, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelindeki iradesini açıkça ortaya koymuştur.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınması, KKTC’ye yönelik izolasyonların sona erdirilmesi yönündeki çağrılar da bu kararlı tutumun önemli bir parçasıdır.

Türkiye, BM kürsüsünden hem bölgede hem de dünyada adalet, barış ve hakkaniyet temelindeki güçlü iradesini dünyaya ilan etmektedir'' sözleriyle Erdoğan'a destek verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?



BM'de ''Dünya 5'ten büyüktür'' mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün reforma ihtiyacı olduğuna dikkat çekmiş ve 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir" uyarısında bulunmuştu.

Gazze için çağrı...



Gazze için "çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır" vurgusuyla dikkat çeken Erdoğan, Suriye için "huzurlu bir ülke olma hedefine ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" mesajı vermişti.

"Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir" vurgusuyla Avrupa2nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Erdoğan,

Mekke Anlaşması'na göndermede bulunarak,

"Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz Savunma İttifakı ile aramızdaki dayanışmayı perçinliyor, sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz" mesajı vermişti.

