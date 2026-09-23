Adalar Belediye Meclisi’nde başkan vekilliği seçimi, oy sayımının ardından çıkan sert tartışmalar ve arbedeyle yarıda kaldı. Sandıktan çıkan sürpriz sonuçların ardından AK Parti ve CHP grupları karşı karşıya gelince, güvenlik güçleri salonu tamamen tahliye etmek zorunda kaldı.

Ertelenen oturumda sandık düğümü

Süreç, tutuklanan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın yerine vekalet eden Medine Pamuk’un 14 Eylül’de sağlık gerekçesiyle istifasıyla başladı. CHP grubunun boykotu nedeniyle 21 Eylül’den 23 Eylül’e sarkan kritik oturum, nihayet toplandı. Masada iki isim vardı: AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz ve CHP’nin adayı Aytül Ekşiyan.

Sandık kuruldu. İlk turda dengeler AK Parti lehine değişti; Türkyılmaz 5, Ekşiyan 4 oy aldı. Ancak asıl fırtına ikinci turda koptu.

Geçersiz oy fitili ateşledi

İkinci tur oylamada her iki aday da 4'er oyda kaldı. Dengeyi bozacak tek oy ise AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz’a aitti; fakat o oy geçersiz sayıldı.

İşte ne olduysa bu karardan sonra oldu. Sayım kurulunun kararına itiraz eden meclis üyeleri arasındaki sözlü atışmalar kısa sürede fiziksel gerginliğe dönüştü.

Salon boşaltıldı, kameralar kayıttaydı

Karşılıklı bağrışmalar ve itiraz silsilesi meclis salonunu bir anda karıştırdı. Gerilimin tırmanması üzerine oturum durduruldu ve güvenlik görevlileri devreye girerek meclis salonunu tamamen boşalttı. Yaşanan o hareketli dakikalar ve meclis üyelerinin tartışması salondaki kameralara saniye saniye yansıdı.

