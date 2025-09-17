İzmir’den kaçırılan tekstilci iş insanı A.A., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla Bağcılar’da sağ salim kurtarıldı. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınırken, 3’ü tutuklandı.
Ailesi polise başvurdu
A.A.’nın yakınları, uzun süredir kendisinden haber alamadıklarını belirterek İzmir polisiyle irtibata geçti. Yapılan incelemeler sonucunda iş insanının İstanbul’a götürüldüğü belirlendi.
İstanbul polisi harekete geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılma ihbarının ardından soruşturma başlattı. Araştırmalar A.A.’nın önce Bursa’nın Karacabey ilçesine getirildiğini ve ardından İstanbul’daki şüphelilere teslim edildiğini ortaya koydu.
Polis, şüphelilerin kullandığı aracı tespit ederek Bağcılar’da park halinde buldu. Ekipler, aracın yakınındaki sitede operasyon düzenleyerek A.A.’yı kurtardı.
Şüphelilerden 3’ü tutuklandı
Gözaltına alınan V.A. (39), A.K. (27), O.Y. (24), E.K. (44) ve D.K. (25) ifadelerinde, A.A.’nın ailesine ait 15 milyon liralık alacakları tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y., E.K. ve D.K. tutuklandı. A.K. ev hapsi, V.A. ise yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.