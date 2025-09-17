Son Mühür/ Merve Turan - TÜBİTAK, EÜ Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meliha Ekinci’nin yürüttüğü “99mTc ile işaretli lapatinib ditosilat içeren nanopartiküllerin görüntüleme potansiyeli” başlıklı projeye destek verdi.

TÜBİTAK desteğiyle erken teşhise katkı

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Radyofarmasi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Meliha Ekinci’nin yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında, HER2 pozitif meme kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek yeni bir radyofarmasötik geliştirilmesi hedefleniyor.

Rektör Budak’tan tebrik

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ’nün tam akredite, sağlık temalı araştırma üniversitesi kimliğiyle yenilikçi projeler üretmeyi sürdürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin erken tanısına yönelik projeleri TÜBİTAK tarafından kabul gören öğretim üyemiz Doç. Dr. Meliha Ekinci ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Proje detayları

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Meliha Ekinci, çalışmalarının hedefini şu sözlerle aktardı:

“HER2 reseptörüne yüksek afinite gösteren, FDA onaylı tirozin kinaz inhibitörü lapatinib ditosilat içeren nanopartikülleri 99mTc ile radyoişaretleyerek yeni bir radyofarmasötik geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu formülasyonu hücre kültürü ve in vivo biyodağılım çalışmaları ile test ederek meme kanseri hücrelerine olan afinitesini değerlendireceğiz. Projemiz, erken teşhis ve doğru tedavinin önemine dikkat çekerek, sintigrafik görüntüleme gibi non-invaziv tekniklerin tanıdaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.”