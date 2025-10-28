Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden kalan kaçak kafe ve tuvalet yapımı tartışmaları nedeniyle gündeme gelen İZBB Başkanı Cemil Tugay’ın, kendisine yönelik sarf ettiği "Bunun adı cahilliktir" sözlerine çok sert ve hızlı bir cevap verdi. Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Tugay'ı mahkeme kararlarını ve ilgili mevzuat hükümlerini bilmemekle suçladı ve konuyu sulandırmakla itham etti.

"Mahkeme kararı kaçak olduğunu tescilledi, bilmemek ikrar etmektir"

Başkan Tugay'ın, kendilerinin mahkeme kararına dayandırarak ortaya koydukları tespitleri "cahillik" olarak nitelemesini kabul edilemez bulduğunu belirten Atmaca, söz konusu yapıların durumunu netleştirdi. Atmaca, "Sayın Cemil Tugay, mahkeme kararında açıkça yazılan ve davayı kaybetmesine sebep olan ilgili mevzuat hükümlerini bilmediğini açıkça ikrar ediyor. Mahkeme kararıyla bu yapıların kaçak olduğu ve kaldırılması gerektiği tescillenmiştir" dedi. Tugay’ın bu yapıları savunmak için kullandığı "İnsanların aklıyla alay etmek" ve "halkın orayı nasıl kullandığını bilmemek" gibi ifadeleri, mahkeme kararına dayanan eleştirileri kast ediyorsa, bunun "telafi edilebilir bir gaftan öteye geçtiğini" savundu. Atmaca, eğer Tugay'ın "cahillik" kelimesiyle mahkeme heyetini kastettiğini varsayarsa, bu konuda gerekli cevabın mahkeme heyeti tarafından verileceğinin altını çizdi.

Mahkeme kararını uygulamama ısrarı "Açık ihlal"

Uğur İnan Atmaca, eleştirilerinin temelini oluşturan hukuki süreçteki ihlallere odaklandı. Karşıyaka Belediye Başkanı olduğu dönemde Cemil Tugay’ın yetki alanını aşarak, İZBB’ye ait ve deniz doldurularak elde edilen alanda (Kafe ve WC'nin bulunduğu alan) tahsis kararı olmaksızın yapı inşa ettiğini vurguladı. Atmaca, "Buna rağmen mahkeme kararını uygulamamakta ısrar edilmesi açık bir ihlaldir" ifadelerini kullandı. Tugay'ın bu kaçak yapıları "ucuz çay satıldığı" gibi gerekçelerle savunmaya çalışmasının hukuki bir dayanağı olamayacağını belirtti.

"Kaçak yapıyla mücadele asli görevidir, konuyu sulandırmak kabul edilemez"

Sözcü Atmaca, Başkan Tugay’ın görev tanımındaki çelişkiye dikkat çekerek, sergilenen tutumu eleştirdi. Atmaca, "Hukuka ve mevzuata uygun olmayan hiçbir kaçak yapı, ucuz çay sattığını iddia ederek savunulamaz," diyerek eleştirisinin dozunu artırdı. Ayrıca, Başkan Tugay'ın geçmişte İZBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın yazısına istinaden Örnekköy’deki inşaatları hiç tereddüt etmeden mühürlediğini hatırlatarak, mevcut kafe-WC yapısı konusunda "mevzuat hükümlerinin arkasından dolanmayı" tercih etmesini ve "hukuk ihlallerini normalleştirmeye çalışmasını" eleştirdi. Atmaca, son olarak, "Asli görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan bir belediye başkanının konuyu böyle sulandırması kabul edilemez" sözleriyle açıklamasını noktaladı ve konunun ciddiyetinin anlaşılması gerektiğini belirtti.