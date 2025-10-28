Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen özel meclis oturumunda gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Tugay, “Cumhuriyet, kendimizi yönetme hakkıdır; bunun yolu bilinç ve eğitimdir” mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet’in 102’nci yılı çerçevesinde düzenlenen özel meclis oturumunda gençler ve çocuklarla buluştu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleşen oturumda İzmir Çocuk Meclisi, Kent Konseyi Gençlik Merkezi üyeleri ile Fransa, Slovenya ve Belçika’dan gelen öğrenciler yer aldı. Toplam 300 genç ve çocuk programa katıldı.

Başkan Tugay, Cumhuriyet’in önemine değinerek, “Atatürk’ün kurduğu bu rejim, milletine kendini yönetme hakkını verdi. Yanlışları değiştirme gücümüz, seçim hakkımızdan gelir. Bu bilinçle çalışmak ve öğrenmek zorundayız” dedi.

“İyilik, mutluluk ve eşitlik herkesin hakkı”

Konuşmasında toplumdaki eşitlik ve refah vurgusu yapan Başkan Tugay, “İyilik, mutluluk, başarı ve zenginlik herkesin hakkıdır. Hiç kimse aç kalmamalı, evsiz bırakılmamalı, sağlık hizmetine ulaşamamalı. Bu ülkenin tüm imkanları çocuklarımıza aittir. Bu nedenle görevimiz büyük” ifadelerini kullandı.

“Bu şehir ve bu ülke size ait”

Başkan Tugay, İzmir’in önemine değinerek, “Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde, en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bu şehir, bu ülke size ait. Bunu bilerek hareket edin” dedi. Çocuklar ve gençler için daha çok oyun alanı ve spor imkanı oluşturacaklarını belirten Başkan Tugay, “Çocuklar ve gençler eşit imkanlara sahip olmalı. Ayrımcılık kabul edilemez. Benim dönemimde çocuklar daha çok eğlenecek, daha çok spor yapacak” dedi.

Çocuklardan Cumhuriyet mesajı

Çocuk Meclisi üyesi Nil Tarakçı, “Cumhuriyet sayesinde her çocuk eşit haklara sahip oldu. Bir ülke, çocukları eğitimli ve mutlu olduğunda yükselir” dedi. Mehmet Selim Mert ise, “Cumhuriyet büyük mücadele ile kuruldu. Bizler bu mirası koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlerden birlik vurgusu

Gençlik Meclisi Sekreteri Nil Seliz Ulus, Cumhuriyet’in halk iradesinin eseri olduğunu belirterek, “Milli Mücadele gençlerin azmi ile kazanıldı. Bugün de aynı sorumluluk bizde” dedi. Gençlik Meclisi Başkanı Yusuf Eren Balıkçı ise, “Cumhuriyet, ortak emek ve birlikteliktir. Atatürk’ün mirasını birlikte yaşatacağız” diye konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.