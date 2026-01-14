Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’in Menderes ilçesinde kaçak faaliyet gösteren oto yıkamacılar, şebekeden ve kaçak açılan kuyulardan aldıkları su ile günde yüzlerce ton su tüketiyor. Yıkamada kullanılan kimyasallar ise yeraltı sularına karışıyor. Menderesli vatandaşlar, “İZSU her gece suyumuzu keserken burada tonlarca kaçak su kullanımını niye önlemiyor” dedi. Havzanın korunmasında ve denetlenmesinden sorumlu kurum İZSU Genel Müdürlüğü, kaçak su kuyularının kapatılması için Devlet Su İşleri ve ilgili resmi kurumlara yazı yazdı.

Oto yıkama skandalı

Son Mühür, Menderes’te yaşanan ‘oto yıkama’’ skandalını ortaya çıkarttı. Tahtalı Barajı Koruma Havzasında kalan Menderes’te araç deposu olarak ruhsat alıp, daha sonra oto yıkama işi yapmaya başlayan 30’a yakın işletmenin var olduğu, işletmelerin kaçak su kullandığı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için her gece kent genelinde su kesintisine giderken, Tahtalı Barajı Havzasında kaçak oto yıkama işletmelerinin baraj alanından günde yüzlerce ton su çekmesi olayı İzmir gündeminde dikkat çeken konuların başında geliyor.

İZSU, “İlgili belediyeye yazı yazdık” Vatandaşlar: “Kaçak oto yıkama devam ediyor”

Bir vatandaş geçtiğimiz yıl aralık ayında İZSU Genel Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçede, Tahtalı Barajı koruma havzası içerisinde bulunan oto depolama yapan firmaların aynı zamanda kaçak oto yıkama da yaptığını, bu durumun baraj havzasını olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Dilekçede, araç depolama ve oto yıkama faaliyetlerine izin verilmemesi, mevcut düzenlenmiş araç depolama faaliyetlerinin iptal edilmesi talep edildi. İZSU Genel Müdürlü yazıya verdiği yanıtta 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre, alanda sadece araç depolamaya izin verildiği, rent a car ve oto yıkama faaliyetlerine izin verilmediği ifade edildi. Aynı yazıda “İdaremiz tarafından yerleşim yeri ve yerleşim alanı dışı (depolama alanları dahil) tespitli 16 adet oto yıkama yeri, rent a car firmalarının faaliyetlerinin durdurularak yasal işlemlerinin başlatılması ve sonuç hakkında idarimize bilgi verilmesi hususunda ilgili belediyelerine yazılmaktadır” denildi.

İZSU, “Konu bundan sonra DSİ’de” Kaçak kuyulardan sorumlu DSİ ne diyecek ?

Son Mühür’e konuşan İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Havalimanında yıkama açamadıkları için Menderes’te açıyorlar. Buraları kaçak işletmeler. 16 işletmeden 13’ü kuyu suyu kullanıyor. Diğer üçü şebeke suyu. İZSU sularını kesti. İZSU Genel Müdürlüğü’nün kaçak kuyu kazarken müdahale etme yetkisi var. Bu tespit yapıldığında jandarmaya bildiriyoruz. Başka bir yetkimiz yok. Vatandaşlar ihbar etmeden önce kaçak oto yıkamacılar hakkında çalışma başlamıştık. Biz işletmelerin listesini parsel bazlı olarak Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bildirdik. Konu bundan sonra Devlet Su İşlerinde” dedi. YARIN : İZSU’DAN ŞOK YANIT, DSİ NE DEDİ?