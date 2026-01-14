CHP milletvekillerinin emekli maaşlarına TÜİK rakamları doğrultusunda yapılan 12,19'luk artışa tepki olarak Mecliste gerçekleştirdiği eyleme destek amacıyla Birleşik Emekliler Sendikası'nın başlatmış olduğu oturma eylemine, Birleşik Kamu İş de destek verdi. Birleşik Emekliler Sendikası Karşıyaka temsilciliğinin Hergele Meydanında gerçekleştirmiş oldukları süresiz oturma eyleminde Birleşik Kamu İş İzmir İl Başkanı Barış Düdü dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Halkın artık bıçak kemiğine dayandı!"

Önemli açıklamalarda bulunan Düdü, "Birleşik Kamu İş olarak buradan iktidarı ve cumhurbaşkanını uyarıyoruz. Halk, adım adım geliyor. Çünkü halkın artık bıçak kemiğine dayandı. Hiçbir ulusun lideri, ulusunu açlıkla terbiye edemez, etmemeli. Emeklilerimizin talepleri açık ve nettir. En çok ihtiyacımız olduğu yaşta ilaca, sağlığa parayla ulaşmak istemiyoruz. Eğer sosyal devletsen benim bu ihtiyaçlarımı karşılamak zorundasın. Eğer karşılamıyorsan o sandalyeleri, koltukları terk edeceksin. Emeklilerin talepleri ortadadır. Emekliler bugün bayram ikramiyesi diyerek yutturduğunuz o paralara değil, bunun gerçekten bir ikramiye halini aldığı ve asgari ücretle eşitlendiği bir rakama ihtiyaç duyuyor. Bugün bir bayramda kapısını çalan komşusuna, kapısını çalan evladına, kapısını çalan mahalledeki çocuğa, kapısını çalan torununa bir baklava ikram edebilmek, ona bir oyuncak alabilmek istiyor. Bugün verdiğiniz o paralarla bunun imkanı yok." dedi.