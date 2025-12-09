Kadıköy’ün en işlek noktalarından Bağdat Caddesi üzerinde, yılbaşı süslemeleri için çekildiği iddia edilen bir elektrik kablosunda yangın çıktı. Yoğun yaya trafiğinin olduğu caddede itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde alevler söndürüldü ve büyük bir felaket ucuz atlatıldı. Olay, benzer elektrik kaçaklarının neden olduğu geçmişteki acı vakaları akıllara getirdi.

Yılbaşı süslemeleri iddiasıyla bağlanan kabloda kısa devre

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un prestijli alışveriş ve yaşam merkezi olan Bağdat Caddesi’nde yaşandı. İddialara göre, Kadıköy Belediyesi tarafından caddeye yerleştirilen yılbaşı süsleme lambalarına, yol üzerindeki mevcut aydınlatma direğinden kaçak elektrik bağlantısı yapıldı.

Yağışlı havanın da etkisiyle, süslemelere bağlanan bu hatta kısa devre yaşandığı ve aydınlatma direğinden sarkan elektrik kablolarında hızla yangın çıktığı öne sürüldü.

İtfaiye ve halkın ortak çabasıyla yangın kontrol altına alındı

Kablo demetlerinden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar da yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ve vatandaşların destekleyici çabasıyla yangın büyümeden ve elektrik hatlarına zarar vermeden kontrol altına alındı. Olay anının Bağdat Caddesi’nin en kalabalık olduğu saatlere denk gelmesi, yaşanabilecek olası bir facianın boyutlarının ne denli büyük olabileceği endişesini doğurdu.

Tehlikeli görüntü geçmişteki acı olayları akıllara getirdi

İstanbul’un en yoğun yaya akışına sahip caddelerinden birinde yaşanan bu tehlikeli durum, akıllara geçen yıl İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen benzer bir olayı getirdi. Olayda, yağışlı havada yolun karşısına geçmeye çalışan iki vatandaş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Bağdat Caddesi'nde yaşanan bu olayın da, kaçak elektrik bağlantıları ve yıpranmış kabloların kentsel alanlarda yarattığı ciddi can güvenliği riskini bir kez daha gündeme taşıdığı belirtiliyor. Yetkililerin, bu tür geçici süsleme bağlantılarıyla ilgili denetimleri artırması gerektiği vurgulanıyor.