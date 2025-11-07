Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı başından itibaren yürüttüğü operasyonlar kapsamında, toplam değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 taşıtla ilgili adli işlem gerçekleştirdi. Bakanlık, kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Denetim ve kontroller aralıksız devam ediyor

Bakanlık, iç piyasadaki dengeyi korumak, dürüst ticaret erbabının rekabetini güvence altına almak, halk sağlığını ve ulusal güvenliği tehdit eden her türlü yasa dışı girişimi önlemek amacıyla denetim faaliyetlerini kesintisiz yürütüyor.

Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sahte evrak ve fatura düzenlemeleri, İnterpol kayıtlarındaki çalıntı araçlar ve çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

Yakalanan araçların detayları

2025 yılı başından bu yana yakalanan 434 aracın 282’si otomobil, 52’si iş makineleri ve 15’i tır cinsi taşıtlardan oluşuyor. Söz konusu araçların toplam değeri 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 lira olarak hesaplanırken, bunun 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 liralık kısmı otomobilleri kapsıyor.

Güvenli ticaret ve piyasa istikrarı öncelik

Ticaret Bakanlığı, taşıt kaçakçılığıyla mücadelede Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini sağlama ve piyasa istikrarını teminat altına alma hedefini devam ettireceğini duyurdu.