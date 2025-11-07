Son Mühür - Son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğu bilinen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yurt dışına çıktığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çakıcı’ya yakınlığıyla tanınan MHP’li Üzeyir Çakmaktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verdi:

"Alaattin Çakıcı'dan İstanbul/ Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda çekilmiş anlık/güncel fotoğraf... Firari FETÖ'cü ajanların ortaya attığı, Türkiye'deki karşılıklarının da servis ettiği yalan ellerinde patladı. Yalancıların yalanı yine yatsıyı görmedi."