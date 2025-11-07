Son Mühür - Son dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğu bilinen suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın yurt dışına çıktığı iddiası, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
''FETÖ'cü ajanların ortaya attığı...''
Çakıcı’ya yakınlığıyla tanınan MHP’li Üzeyir Çakmaktaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve yayın organlarında yer alan iddialara yanıt verdi:
"Alaattin Çakıcı'dan İstanbul/ Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda çekilmiş anlık/güncel fotoğraf... Firari FETÖ'cü ajanların ortaya attığı, Türkiye'deki karşılıklarının da servis ettiği yalan ellerinde patladı. Yalancıların yalanı yine yatsıyı görmedi."
Kaynak: Haber Merkezi