Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son iki yıldır kirliliğin giderek arttığını belirterek, balık ölümlerinin ana sebebinin oksijen yetersizliği ve atık yükü olduğunu söyledi. Yaşar, “Körfez mahvoldu. Defalarca uyardık, yapılması gereken tek şey arıtmaları tam kapasiteyle çalıştırmaktır” dedi.

Piriştina dönemini hatırlattı

Yaşar, geçmişte Ahmet Piriştina döneminde alınan önlemlerle körfezin bir yılda masmavi hale geldiğini hatırlatarak, 2003 sonrasında başlayan bilim dışı uygulamalar nedeniyle sorunların derinleştiğini dile getirdi. 2007’de derelerin betonlandığını, 2012’den itibaren deniz marulları ve ardından fitoplankton patlamalarının görüldüğünü belirtti.

“Uyarılar dikkate alınmadı”

Geçtiğimiz yıl da basın aracılığıyla uyarılarda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, “2023’te çok kötüye gidiyoruz dedik. Ama çözüm için adım atılmadı. Tek çözüm, derelerden ve fabrikalardan gelen atıkların arıtılmasıdır” diye konuştu.

Narlıdere Arıtma Tesisi şüphesi

Körfezdeki kirliliğin en yoğun görüldüğü güney aksına dikkat çeken Yaşar, Narlıdere Arıtma Tesisi’nin durumuna dair endişelerini paylaştı: “Yıllardır projeyi görmek istiyorum, göstermiyorlar. Büyük ihtimalle burada ciddi bir sorun var” dedi.

“İç Körfez balığı yenmemeli”

Yaşar, sağlık riskine de dikkat çekerek, iç körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. 1986’da yasaklanmasına rağmen halen balık avcılığı yapıldığını belirten Yaşar, “Yenikale geçidinin dışına çıkıldığında sorun yok, ancak iç körfezde tutulan balık kesinlikle yenmemeli” dedi.

Bakanlıktan denetim ve yaptırım

Geçtiğimiz mart ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İZSU’ya ait bir hattan denize arıtılmamış atık su bırakıldığını tespit etmiş, kurum hakkında işlem başlatmıştı.

Önlemler yetersiz kaldı

Balık ölümlerinin ardından geçen yıl çalıştaylar düzenlenmiş ve çeşitli önlemler açıklanmıştı. Ancak bu yaz yeniden aynı manzaraların yaşanması, alınan önlemlerin etkisiz kaldığını ortaya koydu. Vatandaşlar, körfezin sağlığı için acil ve kalıcı çözümler talep ediyor.