Son Mühür / Erkan Doğan - Aralarında gerginlik olan zmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tokalaşırken yüz yüze bakmadı. Ünsal’ın Tugay’a mesafeli bir noktada oturduğu da dikkat çekti!

Meslek Fabrikasında soğuk rüzgarlar estiren kare!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Meslek Fabrikası’nın sabaha karşı polis ablukasına alınmasının ardından başlattığı eylem süreci devam ederken bu akşam aralarında soğuk rüzgarlar esen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile Başkan Tugay aynı fotoğraf karesine girdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu tarafından servis edilen fotoğrafta, Başkan Tugay ile Başkan Ünsal’ın tokalaşma anı görülürken, her iki başkanın da yüzlerine bakmadığı ve gülümsemediği görüldü. Eyleme destek amacıyla Meslek Fabrikası’na gelen Ünsal, tokalaştıktan sonra Tugay’a mesafeli bir noktaya oturdu.

Başkan Tugay, “Karşıyaka Belediyesini başladığıma göre daha iyi durumda bıraktık”

Başkan Tugay, Ünsal’a şu yanıtı vermişti. "Ben başladığımda zaten Karşıyaka Belediyesi ciddi bir borç yükü altındaydı. Kendisine SGK ve vergi ile ilgili bir borç yükü olduğunu ve söylenen rakamlardan çok daha az bir rakam olduğunu söyledim. Pandemi dönemi, arkasından İzmir depremi yaşadık. Ve arkasından da büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Bunların üst üste geldiği bir dönemde ben başladığıma göre daha iyi durumda bıraktığımı biliyorum. Diğer ilçe belediyelerimiz ile olduğu gibi yardımcı olmaya hazır olduğumu söyledim ama o konuda beklediğimiz işbirliğini göremedik kendisinden. Çöp bertaraf konusu büyükşehirin yetkili olduğu ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile muhatap olduğu bir konu. ‘Ben isterim, istemem’ gibi bir yorum yapması doğru değil” demişti.