Son Mühür / Yağmur Daştan - Karşıyaka Belediyesi’nin ikinci olağan meclis birleşiminde belediyenin 2025 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylandı. Faaliyet raporunda yapılanlar ve yapılanlar üzerine AK Parti Grubu’ndan eleştiriler gelirken zaman zaman tansiyon kısa süreli yükseldi. Karşıyaka Belediyesi olarak 2025’te de kente karşı sorumluluk bilinci ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çevresel duyarlılıktan mali disipline, kamusal yapıyı önceleyen hizmet anlayışından taviz vermeden çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek yakın zamanda hayata geçecek projeler hakkında da bilgiler verdi. Karşıyaka Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu AK Parti’nin ret vermesiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

“Dar bütçeyle topluma dokunan işler”

Meclis birleşimde faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka Belediyesi olarak 2025 yılında da kentimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle; sosyal belediyecilik anlayışından, çevresel duyarlılıktan, mali disiplinden, kamusal yararı önceleyen hizmet yaklaşımımızdan taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürdük. Bunlar hep dar bütçe ile yapılan ama toplumun her kesimine dokunan işler” dedi.

“Kaynaklarını verimli kullanan…”

Mali yapı açısından bakıldığında, 2025 yılında belediyemiz bütçe yönetimi ve mali raporlama süreçlerinin de düzenli biçimde yürütüldüğünün altını çizen Ünsal, “Belediyenin içinde bulunduğu mali zorlukları, ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşulları hiçbir zaman görmezden gelmedik. Ama hiçbirini de Karşıyaka’ya hizmet üretmenin önünde bir engel olarak kabul etmedik. Daha disiplinli, daha planlı ve daha sorumlu bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Bugün geldiğimiz noktada Karşıyaka Belediyesi; hizmet üretmeye devam eden, aynı zamanda mali dengesini güçlendirmeye çalışan, kaynaklarını daha verimli kullanan ve geleceğini doğru planlayan bir yapıya kavuştu” mesajı verdi.

“Büyük bir projemiz var…”

Son olarak, “Bizler için esas olan, belediyeciliği yalnızca günü kurtaran işler toplamı olarak değil; ölçen, izleyen, raporlayan ve kendini geliştiren kurumsal bir yapı içinde sürdürmektir” vurgusuyla devam eden Başkan Ünsal, “Bu nedenle faaliyet raporları, sadece geçmiş yılı anlatan belgeler değil; aynı zamanda geleceğe ilişkin idari sorumluluğumuzu gösteren yol haritalarıdır. Önümüzdeki üç yıl, attığımız temellerin daha da büyüyeceği bir dönem olacak. Açık Hava Kent Müzemizin lansmanını önümüzdeki hafta yapacağız. Bu proje ile tarihi ve doğal güzelliklerimizi, kültürel değerlerimizi bir bütün olarak turizmin hizmetine sunacağız. Daha fazla üreten, daha fazla paylaşan, daha fazla güçlenen bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz. Açık hava kent müzesinin lansmanını yapacağız. Büyük bir projemiz var. Hem sergi birimlerimizin olduğu… İnşallah 9 Eylül’de bununla ilgili açılışımız olacak. Daha fazla üreten, güçlenen bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz. Ortaya koyduğumuz her hizmette, kentimize karşı duyduğumuz sorumluluk ve Karşıyaka’ya yakışan bir belediyecilik anlayışı rehberimiz olmuştur” diye konuştu.

“Eksik ve kritik verilerden yoksun…”

Toplantıda söz alarak faaliyet raporuna ilişkin eleştirilerini sıralayan AK Partili meclis üyesi Ahmed Said Atılğan, Belediyenin konuşulmasını istemediği gerçekler ortadadır. Beş yıldır görevdesiniz; ancak gelinen noktada neden hiçbir ilerleme sağlanamadığını hâlâ açıklayabilmiş değilsiniz. Bugün de sorunları çözmek yerine gizleme ve erteleme çabası içerisindesiniz. Buna rağmen, faaliyet raporunda yer almasa dahi hangi verilerin gizlendiğini ve nasıl çarpıtıldığını açıkça ifade edeceğiz. Önümüzdeki faaliyet raporu eksik ve kritik verilerden yoksundur. Belediyenin gerçek borç durumu şeffaf biçimde ortaya konmamıştır. Raporda, 3 milyar 650 milyon TL olarak öngörülen yatırım harcamalarının gerçekleşme oranının, cari harcamaların çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durum, kaynakların doğru kullanılmadığını açıkça ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

2025 yılı faaliyet raporunun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin ağır biçimde ihlal edildiği bir belge niteliğinde olduğunun da altını çizen Atılğan, “Belediyenin 3,5 milyar TL olarak belirlediği gelir hedefinin yalnızca 2,39 milyar TL’si tahsil edilebilmiş, buna karşın yaklaşık 3 milyar TL harcama yapılarak bütçe açığı oluşmuştur. Dahası, bütçeye 700 milyon TL sermaye geliri yazılarak meclis ve kamuoyu yanıltılmıştır. Bu kalemde tahsilat oranı yalnızca yüzde 0,15 seviyesinde kalmıştır. Bu yaklaşım, bütçeyi olduğundan büyük göstermek ve sahte bir mali tablo oluşturmak anlamına gelmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42. maddesine göre bu tür sapmaların nedenleri açıkça izah edilmelidir. Ancak raporda bu durum “ekonomik koşullar” gibi muğlak ifadelerle geçiştirilmiştir. Bu da raporun güvenilirliğini zedelemekte ve açıkça mevzuata aykırılık oluşturmaktadır” dedi.

‘Yapılandırmayı değerlendirmemek bir hata”

“Ayrıca ilgili birimler tarafından hazırlanan detaylı mali raporların meclis ve kamuoyuyla paylaşılmaması, mali saydamlık ilkesine de aykırıdır” sözleriyle devam eden Atılğan, şunları aktardı: “Ortaya çıkan bütçe açığı, borçlanma ve geçmiş yıllardan devreden yüklerle kapatılmaya çalışılmıştır. Sayıştay raporlarında da “taşkın hacizler” başlığı altında bu durum açıkça yer almaktadır. Geçmişte de benzer hatalar yapılmıştır. 2014 yılında taşınmaz satışlarından 425 milyon TL gelir elde edileceği söylenmiş, ancak bunun gerçekleşmeyeceği önceden bilinmesine rağmen bu hedefler konulmuştur. Benzer bir tablo 2025 yılında da yaşanmıştır. 700 milyon TL gelir beklentisine rağmen gerçekleşme oranı oldukça düşük kalmıştır. Bugün ise 800 milyon TL’lik yeni bir sermaye artışı planlanmaktadır. Ancak aynı hataların tekrar edilmesi durumunda, önümüzdeki yıl da aynı sorunları konuşmaya devam edeceğimiz açıktır. Öte yandan, SGK ile yapılan yapılandırma fırsatının değerlendirilmemesi de önemli bir hatadır. O dönemde yapılandırmaya gidilseydi, faizlerin büyük bölümü silinecek ve belediyenin taşınmazları üzerindeki hacizler ortadan kalkacaktı.”

“Belediyesini böyle batıran…”

“İzmir’de SGK ile anlaşmayan tek belediye olma onurunu başkalarına mı devredeceğiz?” sorusuyla devam eden AK Partili Atılğan, “Bugün faizlerin yüzde 90’a kadarı siliniyordu. O zaman bütçe gerçekliği meydana gelecekti. Karşıyaka’nın sırf CHP’li olması nedeniyle dahi aristokratik bir ayrıcalık ve yüzeysel pışpışlanma bekliyorsunuz. Yok öyle… Silkeleme laflarınızla yalnızca alkışçılarınızı oyalarsınız. Yanlış yönetimi gizlemek için denetim komisyonuna AK Parti’yi almayacak, biz de ‘Ne güzel’ diyeceğiz. Silkelenmesi gereken belediye değil; belediyeyi bu hale getiren yöneticiler ve onların destekçileridir. Silkelenin ve kendinize gelin. Bugünün sorumluluğunu alıp günahları geçmişe havale etmekten başka çözüm yolları arayın. Belediyenin toplam borcu 2,47 milyar TL’ye ulaşmıştır. Belediye yıllık gelirinin yüzde 73’ü oranında çalışanlarına borçludur. Algı oyunlarına karnımız tok. Karşıyaka halkı ve işçiler maaşın neden ödenmediğini biliyor. Belediyenin faiz yükü 2023’ten bu yana 7 kat arttı. Belediyesini böyle batıran ana muhalefete insanlar nasıl devlet yönetme noktasında destek versin?” diye konuştu.

“Burası Yunan Belediyesi mi?”

Toplantıda söz alarak, Daha önceki başkan Cemil Tugay’ın bugünkü faaliyet raporunun yaşanmasında kendisinin de etkisi olduğunu söylememize rağmen biz yalancı olduk” ifadelerini kullanan AK Partili meclis üyesi Adem Öztürk’e tepki gösteren CHP’li Sedrettin Coşkuner, “İki yıldır Cemil Tugay’ı dilinizden düşürmediniz, bu düşmanlık nereden geliyor? Tugay döneminde deprem oldu, sel oldu. İşçiler maaşını aldı. Hacizlerin neden kaynaklandığını biliyorsunuz. Size önerileri veriyorum. Sakarya Belediyesi cami yerlerini vergi borçlarına karşılık veriyor mu? Sincan Belediyesi Ankara’da vergi ve SGK borçlarına karşılık cami veriyorlar mı? İzmir’de de Menemen Belediyesi bunu yaptı. Burası Yunan Belediyesi mi? İşçiyi düşünüyorsanız önerilerimiz. Örnekköy Karakolu, Bostanlı Karakolu, Atalay İlköğretim Okulu alanı olmak üzere toplam 24 bin metrekare Karşıyaka Belediyesi mülkü. Biz de AK Parti gibi zulüm yapıp Meslek Fabrikası gibi el mi koyalım? Gelin bu alanları borçlara karşılık verelim, ondan sona konuşalım. Cumhurbaşkanı ‘silkeleyin’ demedi mi? Karşıyaka örnek belediyedir. 8 tane belediye Başkanı geldi geçti. Kimse şaibeli diyemez. Türkiye’ye örnek ilçedir. TOKİ’nin satmadığı yer kalmadı. Mavişehir’de 3 bin 500 metrekare yeri satıyor, Aksoy’dakileri satıyor. Bostanlı, Karşıyaka iskele üstüne yeni imar uygulamaları yapıyor. Bunların yerine iktidar 24 yıldır Karşıyaka’ya bir şey yapıyor mu? Cemil Tugay değil de Hamza Dağ seçilseydi aynısı olacak mıydı? Meslek Fabrikası’na el konacak mıydı? Ne istiyorsunuz bu İzmir’den?” şeklinde konuştu.

“9 türküsü var, 9’u da Cemil Tugay”

Öztürk’e bir yanıt da CHP’li meclis üyesi Mustafa Özuslu’dan geldi. Özuslu şöyle konuştu: “Adem Beyin 9 türküsü var 9’u da Cemil Tugay üstüne. İzmir’in 30 ilçesi var. 30 ilçesi de Büyükşehir’in hizmet alanı içinde bulunmaktadır. Ne mutlu bize. Bu meclis kendi içinden bir belediye başkanını Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıkardı. Ama sevgili Adem Bey, Cemil Tugay’la sayın belediye başkanımız arasında arada bir sorun varmış gibi görüp de bu sorun üzerinden eğer bir sonuç almaya çalışırsa ki gayretinizi görüyorum. Size buradan ekmek çıkmaz. Cemil Tugay gelmiyor, meşgul dedi. Meşgul olmaya devam edecekler. Tabi siz olmazsınız siz zaten o operasyonu yapan zihniyetin meclis üyelerisiniz. Biz 250 bin İzmirlinin meslek kazandığı yeri teslim etmeme üzerine oradayız. Cemil Tugay’la orada omuz omuza tavır sergiliyor. CHP’lilik budur. Biz partimizi biz halkımızı Karşıyaka’yı savunmaya devam edeceğiz.”

‘Pasif bir duruş sergilemiyoruz’

Toplantıda söz alarak faaliyet raporunu yorumlayan CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen, “Geçmiş yıllarda izlenen yönetişim anlayışı, mali bütçe disiplini ve ülke yönetimi perspektifiyle 2023, 2024 ve 2025 yıllarına bakıldığında, bütçelerin küçülerek ve enflasyon oranında değerlenmiş şekilde açığın azaldığı görülüyor. Bu, mali disiplin açısından olumlu bir tabloyu işaret ediyor ve konuyu böyle değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, AK Parti kökenli ve uzun yıllar partide görev yapmış bir siyasetçinin siyasetten el çekmeyi, istifa etmeyi düşünmesi beni şaşırttı. Kendi partisinde böyle bir istikrar örneği görmemiştik. Başkanımız için de mali disiplin anlamında yapılan çalışmalar önemli. Adem Bey, mali konularda ellerimizin bağlı olduğunu ifade ediyor; ancak biz çözüm üretmeye devam ediyoruz. Gereken adımlar atılacak, işçi borçlarımız ödenecek ve hiçbir şekilde pasif bir duruş sergilemiyoruz” dedi.

“Karşıyaka emin ellerde”

“Karşıyaka’yı Karşıyaka yapan sadece binalar değil, kültürdür. Konser, sergilerle kent yaşamı canlandırıldı, güçlü iş birlikleri kuruldu” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Evsen, “Bu çalışmalar Karşıyaka’yı sadece bir ilçe değil; yaşam markası haline getirdi. Bu yönetim anlayışı ben yaptım oldu değil, birlikte karar verdik anlayışıdır. Kaynaklar etkin kullanılmış, denetim mekanizmaları işenmiştir. Burada bir yılı değil, anlayışı değerlendiriyoruz. Bu rapor çalışan, üreten ve halktan yana bir belediyeciliğin raporudur. Park yapan, ağaç diken, geleceği düşünen bir belediye var. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Sosyal yardımlaşma varsa, dayanışma büyüyorsa orada Karşıyaka Belediyesi vardır. Bu kent birlikte yönetiliyor. Bu belediye laf değil, iş üretiyor. Bu belediye rant için değil, halk için mücadele ediyor. Evet, eksiklikler olabilir ama biz büyük resme bakıyoruz. Büyük resimde bu faaliyet raporu çalışan, üreten, sosyal adaletli bir anlayışla geleceği planlayan belediyenin güçlü bir göstergesidir. Bu raporu sadece kabul etmiyor aynı zamanda gururla destekliyoruz. Karşıyaka doğru yolda, emin ellerde” diye konuştu.

“Halkın belediye emekçiye zulüm etmez”

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, “Denetim komisyonu beşten üçe düşüren irade ve yönetimle alakalı. Bir arkadaş ‘3 değil, 5 olsaydı bu eleştiriyi yapmayacak mıydınız?’ diye sordu. Bunun cevabını geçen yıl fazlasıyla verdik. Karşıyaka dışında her şey konuşuluyor, Karşıyaka dışında bir şey konuşmayalım. Karşıyaka’da maaş sorunu var, çöp sorunu var… Pazaryeriyle alakalı sırf işçi ve emekçi emeğinin karşılığını alsın diye pozitif yaklaşım sergiledik. Gelelim ulaşım ve altyapı çalışmalarına… 10 yılda hükümetimizin İzmir’e yaptığı yatırım 449 milyar… 2025 yılında ise 30 milyar TL. Belediyenin şu anda bir taşkın haczi var. Belediye başkanı ve Büyükşehir’i karşı karşıya getirilmeye çalışıyorsunuz denildi. Bunu en fazla kullanan ve en fazla arkasına sığınan kişi belediye başkanı. Halkın belediyesi işçi, emekçiye zulüm etmez. Halkı, sokağı, temizliği düşünür. Halkçı belediyecilikten tamamen uzak belediye yönetimiyle karşı karşıyayız” dedi.

Başkan Ünsal cevap hakkını kullandı

AK Partili Ünal’ın açıklamalarının ardından cevap hakkını kullanan Başkan Ünsal da “Karşıyaka’da çöp sorunu yok, belki en az seviyede. Belediye olarak biz bazı eğitimleri veremeyiz. Bazı vatandaşımız üçüncü kattan çöpü yere atıyor, evindeki tadilatı yapıp yatağını döşeğini çöpün kenarına bırakıyor. Bunun eğitimini belediye veremez, aile verir. Ben hayatımda çöpü hiç yere atmadım, bunun eğitimini annem verdi. Bunun bir devlet politikası olması lazım. O zaman bizim de ülkemiz Japonya gibi olur. Ben arabamı park yerinden çektiğimde karpuz kabuğu olan çöp poşeti buluyorum. Bu eğitimin verilmesi için devlet desteği yapılacaksa bakanlıktan rica edelim. Geçen dönem bir arkadaşı denetim komisyonuna koydunuz. Sonra burada hayal ürünü şeyler yaratıldı” ifadelerini kullandı.

“4 tane mal verdik, 1 buçuk yıldır bekliyoruz”

“Ankara’ya gidiyor, geliyor elimden geleni yapıyorum” sözleriyle devam eden Başkan Ünsal, “Özellikle Çevre, Şehircilikteki bürokratların tamamını işini bilen değerli insanlar. Vergi borcuyla alakalı 4 tane mal verdik. Huzurevi, kadın sığınma evi, ilçe spor müdürlüğü olduğu yer ve spor tesisi. Bununla ilgili yanlış yere başvuru yapmışız, düzelttik. O günden bu yana değer tespiti bekliyoruz. 23 Ağustos 2024’ten beri ayda 4 buçuk faiz uygulanıyor ve 1 buçuk sene geçti. Biz hizmet odaklı belediyeyiz, tüm çalışanlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Ben çalışanlarımın karşısına çıkmaktan çekinen başkan değilim. Bütün arkadaşlarımızla bayramlaştım. Maaşımızı alamıyoruz diye belediyede bir huzursuzluk yaşamadık, bir eylemle karşılaşmadık” diye konuştu.