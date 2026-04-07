Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'de Meslek Fabrikası'nın tahliye ve mülkiyetine ilişkin tartışma ikinci gününde de devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ile ilçe başkanları alanda kısa bir toplantı yaptılar. Görüşme masasından kalkan örgüt CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç öncülüğünde açıklama yapıldı.

Güç: Sabaha kadar nöbet tutacağız

Yarın saat 18:00'de yapılacak eyleme ilişkin açıklama yapan Güç, " Bütün ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla beraber kısa bir toplantı yaptık. Yarınki mitingde neler yapacağımızla ilgili. Büyük bir kalabalıkla buraya yapılan hukuksuz işlemlerle ilgili toplandık. Cemil başkanımız, vekillerimiz ve belediye başkanlarımızla sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz. Bu belediye yapılan bir işgal değildir bu gençlere kadınlara yapılan haksızlıktır" dedi.