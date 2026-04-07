Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Meslek Fabrikası’nda yaşanan mülkiyet tartışması ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başlattığı direniş ikinci gününde de devam ediyor. Meslek Fabrikası binası önünde dün akşam saatlerinden itibaren nöbet tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay açıklamalarda bulundu.

“Hukuki mücadelemiz devam ediyor”

Tapusunun geçtiği vakfın tüzel varlık olmadığını söyleyen Tugay, “Bu yaşadığımız olay sadece İzmir’in değil Türkiye’nin tarihinde de yaşanmış en kötü olaylardan biri. Bu konu binanın bir yerden bir kuruma geçirilmesi olarak görünebilir ama çok kötü bir süreç bu. Tamamen hayali bir vakfa tapusunu geçirdiler. Bir vakıf düşünün Osmanlı döneminde kurulmuş sonra kapanmış. Bu vakfa dair tüzel bir varlık yok. Ancak bu hayale vakfa şuanda bizim 1926’dan beri kamulaştırılmış binanın tapusunu bu vakfa geçirdiler. Bunu yaparken hukuki bir alt yapı yok. Biz dava açtık ve henüz sonuçlanmamışken bana da tuhaf gelen polis ablukası ile ve benim içeri girmek istediğimde de beni içeriye sokmadılar. Beni içeri almadılar. Bizi hukuki mücadelemiz devam ediyor bir yandan da halkımızı bilinçlendirmek durumunda hissediyoruz kendimizi. Ne kamu kurumlarına de özel sektörün malının garantisi yoktur” dedi.

Tugay Eyyüp Kadir İnan’a gönderme yaptı

AK Partili siyasetçinin güç göstereceği yer olarak seçtiğini söyleyen Tugay, “ Burada amaç Yerebatan Sarnıcımızda 5 milyar liralık bir geliri olan maddi tarafı var. Bunu yapmış olabilirler. Galata kulesine sahip olmak belediyenin itibarını zedeleyerek hakime geçmek için önemli. Bu bizim binamızda işin içinde ne para ne de gelir var. AK Partili bir siyasetçi var, burada bir güç gösterisi yapmaya çalışıyordu, konu olarak bunu seçti. Ceberrut bir tavırla istediğimi yapabiliyorum tavrı görüyoruz. Bunu kabul edemiyoruz. Şuan TOMA’ların arasında, barikatların önünde tepkili ve öfkeli, üzüntülü bir şekilde oturuyoruz. Bireysel olarak herhangi birimizin burada çıkarı yok. Ama İzmir halkına bunu yapılmasını kabullenemiyoruz” diye konuştu.

“İzmir bizim için kıymetli”

Mücadelenin devam edeceğiniz söyleyen Tugay, “Bizimki bir savaş değil ama pek çok alanda bu böyle. Burada yüz binlerce insanı farklı eğitimlerden geçirdiğimiz bir hizmet veriyoruz. 2017 yılından beri burası böyle kullanılıyor. Bu hizmeti engellemek onlar için siyasi kazanç olarak kullanılıyor olabilir. Binayı geri almak için mücadele edeceğiz. Bizim halkımızla da iyi bir ilişkimiz var. İzmir bizim için kıymetli. Bizim gözümüzde İzmir değerleriyle, mücadelesi ile başka yerlere benzemeyen yer. Bu nedenle buralarda yapılan saldırıları dikkate almak lazım. Birilerinin bilek güreşi yağacağı, güç göstereceği alan. Siyaseten bizi zayıflatmaya çalışılan iş gibi görünüyor” dedi.