Son Mühür/Merve Turan- İzmir Defterdarlığı, 2024 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesini kamuoyuyla paylaştı. Ancak listede öne çıkan detay, vergi rekortmenlerinin büyük bölümünün kimliğini açıklamaktan kaçınması oldu.

İlk 50 mükelleften yalnızca 10’u adını duyurmayı tercih ederken, 40 mükellef isimlerini gizli tuttu. Böylece, kentte şimdiye kadarki en yüksek gizlilik oranı kayıtlara geçti.

Lucien Arkas 18 yıllık liderliği kaybetti

Geçmişte 18 yıl boyunca İzmir’in gelir vergisi şampiyonu olan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, bu yıl listede 12. sıraya geriledi. Arkas, ücret geliri elde etme faaliyetleri kapsamında 41 milyon 943 bin TL vergi tahakkuk ettirdi.

Daha önce Türkiye genelindeki ilk 100 vergi rekortmeni arasında da yer alan Arkas’ın, bu yıl ülke listesine girememesi dikkat çekti.

İlk sıralar kimliksiz

İzmir’in ilk sekiz vergi rekortmeninin isimleri açıklanmadı. Dokuzuncu sırada ise müteahhit Ahmet Cengiz, ücret geliri elde etme faaliyetlerinden doğan 59 milyon 5 bin TL vergi ile öne çıktı.

Listede yer alan diğer isimlerden Remzi Cengiz Aras 38 milyon 418 bin TL vergiyle 17. sıraya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener 26 milyon 440 bin TL ile 30. sıraya yerleşti.

Arkas ailesi listede farklı sıralarda

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, 22 milyon 636 bin TL ile 35. sırada yer aldı. Ailenin diğer fertlerinden Diane Arkas Göçmez ise bu yıl listeye girmedi.

Sarper Tütün Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Sarper 25 milyon 267 bin TL vergiyle 32. sırada yer bulurken, İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci 19 milyon 860 bin TL ile 44. sırada listelendi.

İzmir’in vergi gelirindeki payı

İzmir Defterdarlığı verilerine göre, 2024 vergilendirme döneminde kentte 393 bin 19 mükellef yıllık gelir vergisi beyannamesi verdi. Toplamda 99 milyar 167 milyon 778 bin 347 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 28 milyar 563 milyon 784 bin 997 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelinde tahakkuk eden 418 milyar 465 milyon 820 bin TL’lik gelirin yüzde 6,83’ü İzmir’den sağlandı.