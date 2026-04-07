Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti Karabağlar Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, AK Parti Grubu’nun meclisten çekilmesiyle ilgili bir açıklama yayınlayarak, meclis faaliyetlerinin durduğunu belirterek, Başkan Helil Kınay’a eleştirilerde bulundu.

Fırat Eroğlu: Meclis çalışmaları sekteye uğradı

CHP grubunun içinde yaşanan komisyon seçimi anlaşmazlıklarından dolayı meclis çalışmalarının aksadığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Karabağlar Belediye Meclisi oturumu sırasında, CHP grubu içerisinde özellikle encümen ve başta imar komisyonu seçimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Meclis çalışmaları sekteye uğramıştır.

Belediye Başkanı Helil Kınay tarafından içlerindeki kavgadan dolayı keyfi olarak Meclis’e 15 dakika ara verilmiş Karabağlar halkımıza saygısızlık yapılmıştır; 30 dakikaya kadar uzayan bu arada hem Karabağlar halkının, hem belediye çalışanlarının hem de meclis üyelerinin gereksiz şekilde bekletilmesine neden olunmuştur.” diye konuştu.

“Karabağlar halkına saygısızlık yapılıdı”

Son olarak, meclis çalışmasının aksamamasından kaynaklı bir meclis üyesini mecliste bıraktıklarının altını çizen AK Partili Eroğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Verilen ara sırasında, Meclis’in ve kamuoyunun beklediğini kendilerine üç kez açıkça ifade etmemize rağmen; encümen ve komisyonlara ilişkin tartışmaların devam ettiği görülmüştür. Bu tablo, doğrudan Karabağlar halkına yapılmış açık bir saygısızlıktır.

Oysa Meclis öncesinde gerçekleştirilen grup toplantılarının temel amacı; bu tür konuların önceden değerlendirilmesi ve Meclis çalışmalarının kesintisiz, düzenli bir şekilde yürütülmesidir. Yaşanan bu durum, kurumsal yönetim anlayışından uzak bir yaklaşımın açık göstergesidir. Kamu adına yürütülen bir Meclis’te bu tür Helil Kınay’ın pasta kapma yarışlarına dönmesi kabul edilemez. Bu nedenle, Meclis çalışmalarının tamamen aksamasının önüne geçmek adına bir arkadaşımızı salonda bırakarak işleyişin devamını sağladık. Ancak diğer meclis üyeleri olarak, bu zihniyete tepki göstermek amacıyla Meclis salonunu terk etmiş bulunmaktayız.”