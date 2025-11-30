Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesinin, son dönemde ivme kazanan Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Kabine, süreç kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeleri ve uygulama takvimini masaya yatıracak. Güvenlik birimlerinden gelen son saha ve istihbarat raporlarının da kurulda değerlendirileceği belirtiliyor.

Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ve Rusya–Ukrayna savaşı masada

Toplantıda, Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerine ilişkin güncel tablo ve terör örgütlerine karşı yürütülen faaliyetler ele alınacak.

Rusya–Ukrayna savaşı da Kabine’nin dış politika başlıkları arasında yer alacak. Geçtiğimiz gün Karadeniz’de Türkiye kıyılarına yakın uluslararası sularda iki geminin Ukrayna tarafından hedef alınmasının ardından seyrüsefer güvenliğine yönelik yeni tedbirler değerlendirilecek. Ayrıca savaşın sonlandırılmasına dönük uluslararası girişimler ve Türkiye’nin bu süreçteki rolü görüşülecek.

Ekonomide yılın ilk 11 ayı değerlendirilecek

Kabinenin önemli başlıklarından biri de ekonomi olacak. Hayat pahalılığı, enflasyonla mücadele ve yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik veriler kurulun gündeminde yer alacak. Atılan adımların etkileri ile yıl sonu beklentilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Gazze gündemi ve diplomatik trafik

Toplantıda Gazze’deki son durum da ele alınacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Kahire’de Katar Dışişleri Bakanı ve Mısır İstihbarat Başkanı ile yaptığı görüşmelerin detayları Kabine’ye aktarılacak. Bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları ile kalıcı ateşkes için yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak.