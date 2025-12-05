Son Mühür / Atakan Başpehlivan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da hayvancılık ve ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olduğunun kamuoyuna duyurulmasının ardından devam eden polemikler büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erhan Adem: Satıcı firma adına bizzat Mücahid Taylan’ın imzası bulunmaktadır

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Avrupa merkezli hayvancılık ve ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olduğunu açıklayan ve söz konusu şirketin yaptığı sözleşmeleri kamuoyuna duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Daha önce Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın Macaristan’da hayvancılık ve ticaret alanında faaliyet gösteren bir şirketin ortağı olduğunu kamuoyuna duyurmuştuk. Taylan bu ortaklığı kabul etmiş ancak Türkiye ile hiçbir ticari ilişkisi olmadığını söyleyerek gerçeği gizlemeye çalışmıştı.

Bugün açıkladığımız yeni belge ise bütün bu inkârları boşa çıkaran, Et ve Süt Kurumu ile ortağı olduğu yabancı şirket arasında imzalanmış ithalat sözleşmesini açıkça ortaya koyan resmî bir dokümandır. Bugün ortaya koyduğumuz resmî sözleşme, hem Genel Müdür’ün hem de Bakan’ın bu açıklamalarını çöp sepetine göndermektedir. Et ve Süt Kurumu ile Mücahid Taylan’ın Ortağı Olduğu Macaristan’da ki Şirket Arasında Elimizdeki belge, Et ve Süt Kurumu ile Macaristan merkezli Green Farm & Trade Kft arasında yapılan 2.000 adet besilik sığır ithalatı sözleşmesidir ve bu sözleşmede satıcı firma adına bizzat Mücahid Taylan’ın imzası bulunmaktadır.

Sözleşme; İthal edilecek hayvan sayısını, nakliye ve sigorta şartlarını, teslim programını, canlı ağırlık, ödeme ve kalite kriterlerini, teslim koşullarını ve tüm ticari hükümleri tek tek düzenlemektedir. Bu niyet belgesi değildir. Bu, ön anlaşma değildir. Bu, Et ve Süt Kurumu ile Taylan’ın şirketi arasında yapılmış tam teşekküllü bir ithalat sözleşmesidir. Mücahid Taylan ne demişti? Yurtdışında şirket ortağıyım ama Türkiye’ye hiçbir ithalat yapmadım. Tarım Bakanı Yumaklı ne demişti? Et ve Süt Kurumu’nun Taylan’ın şirketiyle hiçbir ticari ilişkisi yoktur. Bugünkü belge ne gösteriyor? Et ve Süt Kurumu, Taylan’ın ortağı olduğu şirketle hayvan ithalatı sözleşmesi imzalamış. İmza bizzat Taylan’a ait. Sözleşmede 2.000 baş sığır ithalatı, teslim noktaları, teknik ve ticari şartlar açıkça yazılı.” dedi.

“Çiftçinin besicinin üreticinin alın teri gasp edilmiştir”

Ayrıca, çiftçinin ve üreticinin hakkının, alın terinin gasp edildiğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Bu tablo sadece bir yalanı değil, örgütlü bir çıkar ilişkisini, açık bir çıkar çatışmasını, kamu görevinin suiistimalini ortaya sermektedir. Bu Sözleşme Ne Anlama Geliyor? Genel Müdür, kendi yönettiği kurumun muhatap olduğu sektörde yabancı bir şirketin ortağıdır. Bu şirketle Et ve Süt Kurumu arasında ithalat anlaşması imzalanmıştır. Genel Müdür, bu ticarette satıcı firma adına imza atmıştır.

Bu durum, hem ilgili KHK’lara hem kamu görevlileri mevzuatına hem de etik kurallara açıkça aykırıdır. Bu durum devlet yönetiminde kişisel çıkar kamu kurumu çatışmasının en ağır örneklerinden biridir. Bakanlığın ve Genel Müdür’ün ticaret yok, hiçbir bağlantı yok savunmaları bugün itibarıyla hükümsüzdür. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrım açık ve nettir: Bu ahtapot yapısına dur deyin. Et ve Süt Kurumu, Türkiye’nin et ve hayvancılık politikalarının bel kemiğidir.

Bu kurumun başındaki kişi, aynı sektörde kendi ticari çıkarları bulunan bir şirketle sözleşme yapmışsa, bu artık sadece bir etik skandal değil; kamu kaynaklarının peşkeş çekildiği bir kara düzendir. Tarım Bakanı sinmiş ve susmuştur. Genel Müdür utanmadan koltuğunu korumaktadır. Ama gerçekler ortaya çıkmıştır. Bugün bu yapılanı görmezden gelen herkes sorumludur. Çiftçinin, besicinin, üreticinin alın teri gasp edilmiştir.” diye konuştu.