Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da katıldığı programda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı. Yeni yıl maaş artışlarında belirleyici olacak enflasyon görünümüne dikkat çeken Şimşek, 2025 yılının büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlanacağını ifade etti.

“Enflasyonla mücadele temel önceliğimiz”

Konuşmasında fiyat istikrarının sağlanmasının ekonomi politikalarının merkezinde yer aldığını vurgulayan Şimşek, enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini beklediklerini söyledi. Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleştiğini belirten Bakan, bu seviyenin yıl sonu için de güçlü bir gösterge olduğunu dile getirdi.

2026 hedefi: Yüzde 20’nin altı

Gelecek yıla dair beklentilerini de paylaşan Şimşek, 2026 yılı için enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kira, eğitim ve genel hizmet fiyatlarında artışların halen görece yüksek seyrettiğini ifade eden Şimşek, buna karşın bu kalemlerde de belirgin bir yavaşlama yaşandığını kaydetti. Hizmet enflasyonunun yüzde 97 seviyelerinden yüzde 44'e kadar gerilediğine dikkat çekti.

“Türkiye’nin bilançosunda 250 milyar doları aşan iyileşme var”

Makroekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, son iki yılda net rezervlerin yaklaşık 118 milyar dolar artırıldığını ve Türkiye’nin risk priminin son 7,5 yılın en düşük seviyelerine yaklaştığını belirtti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin de 143 milyar dolar azaltıldığını aktaran Şimşek, tüm bu gelişmelerin Türkiye ekonomisinin bilançosunda 250 milyar doları aşan bir iyileşmeye işaret ettiğini söyledi.

Kamu ihale sistemi ve mali disiplin için yeni adımlar

Reform çalışmalarına da değinen Bakan Şimşek, kamu ihale sistemine yönelik kapsamlı bir düzenleme hazırlandığını açıkladı. Mevcut sistemde yer alan istisnaların kaldırılmasına yönelik bir tasarının parti grubuna sunulduğunu ifade eden Şimşek, mali kuralların daha etkin hale getirilmesi için de yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.

Ayrıca, belirli gelir seviyesinin altında bulunan aileleri kapsayacak bir destek programının pilot uygulamasının önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesinin planlandığını, 2027 yılı itibarıyla ise daha geniş kapsamlı bir uygulamaya geçileceğini söyledi. Bu adımın, yapay zekâ ve dijital dönüşüm sürecine hazırlığın bir parçası olduğunu vurguladı.

Enflasyon, maaş zamlarını doğrudan etkiliyor

Açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Fiyatlar genel düzeyi yükseldikçe, sabit gelirli kesimlerin alım gücü azalıyor. Bu nedenle enflasyon oranları, ücret artışlarının belirlenmesinde temel göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.

Memur ve emekli maaşlarında enflasyon farkı belirleyici

Türkiye'de memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, altı aylık enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Enflasyon, toplu sözleşmede öngörülen oranın üzerinde gerçekleştiğinde, aradaki fark doğrudan maaşlara yansıtılıyor. Bu nedenle her ay açıklanan TÜİK verileri, kamu çalışanları için kritik öneme sahip.

Özel sektörde zam pazarlıklarının ana kriteri

Özel sektörde yasal bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, işverenler ücret artışlarını belirlerken genellikle yıllık enflasyon oranlarını dikkate alıyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, çalışanların alım gücünü korumak amacıyla zam pazarlıkları önem kazanıyor.