Son Mühür/ Beste Temel- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilen ve Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yankı Bağcıoğlu, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’e özel açıklamalarda bulundu. Bağcıoğlu, kabul edilen yeni parti programı ve milli güvenlik alanındaki reform hedeflerini detaylandırarak, savunma sanayinin akamete uğrayacağı yönündeki iddiaların "dezenformasyon" olduğunu belirtti.

Milli Savunma Sorumlu Genel Başkan yardımcılığı bir ilk

Parti programındaki değişikliklerin yoğun bir sürecin ürünü olduğunu belirten Yankı Bağcıoğlu, programın en önemli kısmının milli savunmadan sorumlu bir genel başkan yardımcılığı kadrosunun oluşturulması olduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, bu kadronun CHP'nin yakın tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, "İki yıldır bu dönüşüm ve değişim kurultayıyla birlikte milli savunma ve sanayi gibi konularda 'biz de yorum yapmaya varız' demeye başladık," dedi. Bağcıoğlu, bu programın milli güvenlik parçasının bundan sonraki aşamasının bir Milli Güvenlik Politika Belgesi'nin hazırlanması olduğunu ve bu belgenin dördüncü taslağının 130 sayfalık bir doküman halinde tamamlandığını ifade etti.

TSK'nın rolü yeniden yapılandırılacak: Askeri ve sosyal reformlar yolda

Bağcıoğlu, parti programındaki milli güvenlik politikalarının, özellikle 15 Temmuz sonrasında yaşanan bazı bozulmaları onarmayı hedeflediğini belirtti. Planlanan köklü değişiklikler arasında; askeri eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması ve askeri sağlık sisteminin yenilenmesi yer alıyor. Ayrıca, TSK'nın afetlerdeki rolünün, 6 Şubat depremlerinde görülen kısıtlamaların aksine, daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu reformların yanı sıra, Bağcıoğlu şehit aileleri ve gazilerin sosyal haklarının düzenlenmesini de öncelikli gündem olarak ele aldı. Bağcıoğlu, "Şehit aileleri ve gazilerimizin durumu yıllardır göz ardı ediliyor, mecliste bekletiliyor. Bunların bir an önce yasalaşması gerekiyor," diyerek, şu anda bir şehit ailesinin asgari ücretin yarısı kadar maaş aldığını ve bu sosyal hakları iyileştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Savunma Sanayiinde 'Daima İleri' vurgusu: Dezenformasyona tepki

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda savunma sanayinin akamete uğrayacağına dair yaratılmak istenen algıya da tepki gösteren Bağcıoğlu, bu durumun bir dezenformasyon ve algı yönetimi olduğunu ifade etti. Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, partisinin vizyonunu şöyle açıkladı: "Bizim buradaki savunmamız 'Savunma Sanayi Daima İleri'. Biz etkin, adil, denetlemeli, proje yönetimi ve kayırmacılıktan uzakta bir savunma sanayi planlıyoruz ve çok daha ileriye götürmek istiyoruz."

Şehit ve Gazi aileleriyle sürekli iletişim: 18 kanun teklifi hazırlandı

Şehit ve gazi aileleriyle ilgili çalışmalara özel olarak değinen Bağcıoğlu, bu konuda iki yıldır süregelen yoğun çalışmaların olduğunu belirtti. "Yaklaşık iki yıldır 105 il ve ilçede 230'un üzerinde şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettik. Kurultay çalışmaları bittikten sonra tekrar devam edeceğiz," diyen Bağcıoğlu, sorunları not alıp Meclis'teki vekillere ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini aktardı. Bu çalışmaların somut bir örneği olarak, 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nda tespit edilen sorunların, vekiller tarafından 18 kanun teklifine dönüştürüldüğünü açıkladı. Bağcıoğlu, savunma sanayi ne kadar ileri olursa olsun, "onlara hayat veren personelin motivasyonu da çok önemli," diyerek bu konudaki çalışmaların süreceğini teyit etti.