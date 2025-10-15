Son Mühür- Toplantının ilk gündem maddesini Gazze’deki ateşkes süreci oluşturacak. Mısır’da düzenlenen “Orta Doğu’da Barış Zirvesi” kapsamında arabulucu ülkeler tarafından imzalanan niyet beyanı doğrultusunda, Türkiye’nin üstlenebileceği olası sorumluluklar masaya yatırılacak. Diplomatik temasların geldiği nokta ve Türkiye’nin bölgedeki barış çabalarına katkısı ele alınacak.

Yeni çözüm süreci gündemde

Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise yeni çözüm süreci olacak. TBMM’de kurulan komisyonun çalışmaları, güvenlik birimlerinden gelen raporlar ve kamuoyundaki beklentiler çerçevesinde gelinen aşama değerlendirilecek. Toplantıda sürece dair atılacak adımların belirlenmesi bekleniyor.

Zorunlu eğitim süresi için yeni model

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantıda 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması yönündeki hazırlıkları sunacak. Bakan Tekin’in, yeni eğitim modelinin içeriği, uygulanma takvimi ve geçiş süreci hakkında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne detaylı bir sunum yapması planlanıyor.

Ekonomik göstergeler ve bütçe hazırlıkları

Ekonomi başlığında enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen programın son durumu değerlendirilecek. Ayrıca 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi öncesinde bütçe taslağına ilişkin hazırlıkların son hali ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, makroekonomik göstergeler ve mali disipline yönelik son verileri kabineyle paylaşması öngörülüyor.

Erdoğan ‘Millete Sesleniş’ konuşması yapacak

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameraların karşısına geçerek “Millete Sesleniş” konuşması yapması ve kabinede alınan kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor.