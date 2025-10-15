Son Mühür - Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine ulaştı. Bu artış, işsizlik oranının 0,4 puan yükselmesine karşılık geliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni yılda işsizlik maaşının ne kadar olabileceğine dair tahminlerini paylaştı. Ekonomik daralmayla birlikte yılbaşına kısa bir süre kala işsizlik maaşının miktarı merak ediliyor.

Karakaş, yaptığı açıklamada, “Bir iş yerinde çalışırken elinden geleni yapmasına rağmen, kendi hatası olmadan işini kaybeden sigortalılara belirli koşullarla işsizlik ödeneği verilir” dedi. Ödeneğin miktarının, çalışanın son 4 aylık brüt kazancının ortalamasının yüzde 40’ı üzerinden hesaplandığını belirten Karakaş, bu şekilde belirlenen işsizlik ödeneğinin aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini aşamayacağını vurguladı. Ayrıca Karakaş, işsizlik ödeneğinin nafaka borçları dışında haczedilemeyeceğini ve başkasına devredilemeyeceğini ifade etti.

Ne kadar zam yapılacak?

Karakaş, “Yasa gereği işsizlik ödeneği, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini aşamayacağından, sigortalının ödeneğe esas kazancı ne kadar yüksek olursa olsun en yüksek ödenek 20.646,49 TL olarak ödenmektedir” dedi. İşsizlik ödeneğinin taban ve tavan miktarının yılbaşında asgari ücrete yapılacak zam oranına göre değişeceğini belirten Karakaş, ödeneğin en az %25, en fazla %30 oranında artabileceğini ifade ederek net bir tahmin paylaştı.