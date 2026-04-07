Son Mühür - “Kürt Ahmet” lakabıyla bilinen Ahmet Turgut, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Turgut için Gülveren Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye; oğlu eski Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, aile yakınlarının yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Adnan Beker ile iş insanı Fatih Bucak ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende Özdemir Turgut taziyeleri kabul ederken, cenaze namazının ardından Ahmet Turgut’un naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Öte yandan cenazeye Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı tarafından da çelenk gönderildiği görüldü.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Turgut’un yerine geçmesi beklenen ve 2023’te karıştığı suçlar nedeniyle 76 yıl hapis cezası alan Melih Turgut, tutuklu bulunduğu cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında ve kelepçeli olarak cenazeye getirildi.

Kürt Ahmet kimdir?