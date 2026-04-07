Son Mühür- Türkiye güne bir kez daha CHP'li belediyeye yönelik bir operasyon haberiyle uyandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir operasyon duyurusu yaptı.

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde Kent A.Ş. üzerinden “paravan sistem” kurulduğu iddia edildi.

2 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 20 isim gözaltına alındı.

Sinem Dedetaş'ın durumu ne?



Gazeteci İsmail Saymaz,

''Üsküdar Belediyesi’nin Kentaş şirketindeki 20 yönetici ve çalışan hakkında gözaltı kararı var. Belediye Başkanı Sinem Dedataş ile ilgili herhangi bir işlem yok.'' bilgisini paylaştı.