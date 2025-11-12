İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kulübüyle uzun süredir devam eden sözleşme yenileme görüşmelerinde istediği sonucu elde edemedi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre taraflar arasında yapılan son toplantının ardından görüşmelerin askıya alınmasına karar verildi.

Maaş farkı krizin merkezinde

Juventus’ta yıllık 1,7 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız, takımın en az ücret alan futbolcuları arasında yer alıyor. Habere göre genç yıldız, sezon başında transfer edilen Jonathan David’in aldığı 6 milyon Euro’luk maaşa yakın bir ücret talep etti. Ancak kulübün teklifi ile Kenan Yıldız’ın talebi arasında yaklaşık 1 milyon Euro’luk fark bulunuyor. Bu farkın, görüşmelerin tıkanmasına neden olduğu öne sürüldü.

Chelsea, Real Madrid ve Arsenal devrede

Kenan Yıldız, son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Haberde, geçen yaz Chelsea’nin 67 milyon Euro’luk teklifinin Juventus tarafından reddedildiği, ancak İngiliz ekibinin ilgisini sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Real Madrid ve Arsenal’in de 19 yaşındaki futbolcunun transferi için gelecek yaz devreye girmeye hazırlandığı bildirildi.

Bonservis bedeli 100 milyon Euro’yu aşabilir

Avrupa kulüpleri arasında yaşanacak olası transfer rekabetinin, Kenan Yıldız’ın piyasa değerini ciddi şekilde artıracağı tahmin ediliyor. İtalyan basınına göre, milli yıldızın bonservis bedelinin 100 milyon Euro’yu aşabileceği konuşuluyor. Juventus yönetiminin ise oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı, ancak astronomik bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği belirtiliyor.