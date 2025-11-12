Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun bahis iddialarıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesinin ardından, sürecin yanlış yürütüldüğünü belirterek sert açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan Adalı, “TFF’ye gidip görüşme yaptım. Uygulanan yol doğru değil, futbolcular mağdur ediliyor” dedi.

“TFF’ye gidip durumu anlattım”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaşanan gelişmeler üzerine bizzat Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) giderek yöneticilerle görüştüğünü söyledi.

Adalı, “TFF’ye görüşmeye gittim. ‘Uygulanan yol, doğru yol değil’ dedim. ‘Dayanıksız suçlamalarla mağdur ediyorlar’ diye ifade ettim. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Sahte hesaplardan oynanmış bahisler var”

Adalı, yapılan incelemelerde iddiaların temelsiz olduğunun ortaya çıktığını savundu.

“1.024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketi üzerinden işlem yapmış, ikisi de sahte hesap. Ve ikisi de Beşiktaşlı futbolcu olarak görünüyor” diyen Adalı, dosyada ciddi tutarsızlıklar bulunduğuna dikkat çekti.

“Savcılık hızlı bir şekilde devreye girdi”

Konuya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını da açıklayan Adalı, savcılığın süreci yakından takip ettiğini belirtti.

“Konu savcılıkta. Savcılık son derece hızlı bir aksiyon gösterdi. Umarım önümüzdeki günlerde bu sahte hesapların kimler tarafından açıldığı da kesinlik kazanacak” ifadelerini kullandı.