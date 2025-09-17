UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu büyük bir heyecanla başladı. İlk hafta mücadelesinde İtalyan temsilcisi Juventus, sahasında Alman devi Borussia Dortmund’u ağırladı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği karşılaşma adeta gol şölenine sahne oldu. 90 dakika sonunda skor 4-4 olarak kayıtlara geçti.

Kenan Yıldız’dan gol ve asist

Juventus forması giyen genç yetenek Kenan Yıldız, maçın yıldızlarından biri oldu. Milli futbolcu attığı şık golün yanı sıra bir de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Yıldız’ın performansı, İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı.

Tarihe geçti: Cengiz Ünder’den sonra ilk

Kenan Yıldız, Borussia Dortmund karşısında sergilediği performansla Türk futbol tarihine geçti. Yıldız, Cengiz Ünder’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde bir yabancı kulüp formasıyla aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.

Cengiz Ünder, 2018 yılında Roma formasıyla Viktoria Plzen’e karşı bu başarıyı elde etmişti.

Juventus ve Dortmund puanları paylaştı

Maç boyunca üstünlük sürekli el değiştirdi. Her iki takımın da hücum hattı etkili olurken savunmalar sık sık hata yaptı. Son düdükle birlikte 8 golün atıldığı mücadele 4-4’lük beraberlikle tamamlandı ve iki ekip gruplara 1’er puanla başladı.

Türk futbolseverler gururlu

Kenan Yıldız’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki bu tarihi performansı, Türkiye’de de büyük gurur yarattı. Futbolseverler, genç yıldızın Türk futbolu için yeni bir dönemin öncülerinden biri olabileceği yorumunu yaptı.