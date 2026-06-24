Son Mühür- ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri hamlesinin en acı faturası kapanan Hürmüz Boğazı sonrası enerji fiyatlarındaki hızlı artış olmuştu.

Sıcak çatışmaların yaşandığı süreçte 120 dolara kadar tırmanan petrol fiyatları, barış umutlarının somutlaşmasının ardından toparlanmaya başladı.

Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin geçişiyle ilgili sorunların şimdilik rafa kaldırılmış olması kadar, ABD ve Rusya arasında diplomatik girişimlerin artması da petrol fiyatlarını aşağı doğru baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolünün varil fiyatı, Orta Doğu'yu cehenneme çeviren İran savaşından bu yana ilk kez 74 doların altına, ABD ham petrolü de 70 doların altına indi.



ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından önce günde 120-140 geminin geçiş yaptığı Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasasının yüzde 20'sinin geçiş noktasıydı.

Günlük 20 milyon varil petrol taşınan bölgede gemi trafiği henüz savaş öncesi seviyresine gelebilmiş değil.

Trump'tan rekor hatırlatması...



Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın "en üst düzey nükleer denetimlere tam ve eksiksiz şekilde razı olduğunu" belirterek bunun, müzakerelerin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.



Ayrı bir paylaşımında ise Hürmüz Boğazı üzerinden bir günde 19 milyon varil petrol taşındığını ve bunun rekor seviyeye işaret ettiğini savunan Trump, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya daha güvenli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Brent kontratları son günlerde varil başına 80 doların altında işlem gördü ancak savaş başlamadan bir gün önce kaydedilen 72,48 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

ABD ham petrolünün varil fiyatı ise69.94 dolara kadar indi. Savaş öncesinde fiyat yaklaşık 67 dolar civarındaydı.