Son Mühür- Altın mücevherat üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, kuyum ticareti hakkındaki yönetmelikte tüketicilerin lehine olacak şekilde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşlar bundan böyle tüketicinin alım öncesi görebileceği şekilde düzenlenecek.

Yaklaşık 13 milyar dolarlık mücevherat ihracı yapan sektörü yakından ilgilendiren düzenleme tüketiciyi koruma anlamında atılacak adımları netleştiriyor.



Düzenleme ne getirecek?



''14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bölüm şöyle...

“Laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünlerini “sentetik”, “laboratuvar üretimi”, “yapay üretim” veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birine etiket, ürün sertifikası, fatura, internet sayfası, reklam ve tanıtım materyallerinde tüketicinin kolaylıkla görebileceği şekilde açıkça yer vermeksizin satışa sunamaz. Bu ürünler ile doğal kıymetli taşları tüketiciyi yanıltmayacak şekilde vitrinlerde ve satış alanlarında ayrı bölümlerde, internet ortamında ayrı kategorilerde satışa sunar.”

