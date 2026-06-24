Son Mühür- Küresel piyasalarda çip şirketleri kaynaklı düşüşlerin gölgesinde güne başlayan BIST 100 endeksi günü yüzde 1.29'luk düşüşle 14.539 puandan kapatmıştı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Endeks haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.09'luk yükselişle 14.552 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Dünkü tarihi düşüşün ardından Güney Kore KOSPI endeksi toparlama sinyalleri verdi. Endeks yüzde 3.60 yükseldi. Japon NIKKEI endeksi ise negatif bir tablo sergiledi. Endeks yüzde 0.42 değer kaybetti.

Bofa'nın Türkiye ile ilgili analizine göre düşen petrol fiyatları faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırdı. Analizde, ''2026 cari açık tahmini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara, enflasyon tahmini de yüzde 30'dan yüzde 29.5'e düşürüyoruz'' denildi.



Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



Yatırımcısını üzen altında ivmenin aşağı yönlü olduğuna dikkat çeken ekonomist Ali Ağaoğlu altında 3.850 dolara kadar düzeltme beklediğine dikkat çekti.

Bir kez daha aşağı doğru hareketlenen ons altın yüzde 1.12 düşüşle 4.069 dolardan, gram altın yüzde 1 düşüşle 6.079 liradan,

gümüş 61.38 dolardan,

düşüşü devam eden Brent petrol 76.48 dolardan,

yüzde 0.44 yükselen Bitcoin 62.776 dolardan işlem görüyor.